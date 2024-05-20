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室友常帶男友回家過夜「冷氣開整天」還開伙煮飯！她怒：都沒給錢

▲▼冷氣,暖氣,空調。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲室友的男友冷氣都開一整天。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

租屋族為了省租金，會選擇和朋友合租家庭式，也能互相照應，不過有網友表示，室友最近談了戀愛，每周會帶男友回來4天，自己是上班族，只有晚上會在家，但室友居家上班，室友男友則是大學生，兩人白天都待在家，客廳冷氣開一整天，而且每天都會在家開伙，電費可以請男生一起分擔嗎？貼文掀起討論。

原PO在PTT發文，「室友很愛帶男友回家，會叫他一起分電費嗎？」室友是大學時期的好友，已經合租三年，但自從室友交了一名大學生男友後，情況開始改變，室友的男友每周有四天都會住她們家，已經持續近半年，卻完全沒有主動提出要分攤任何費用。

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她表示，自己是一名上班族，平時只有晚上會在家，三餐也都在外面解決，但室友則是居家工作，男生中午下課後就會來她們家，一整天都開著冷氣，還會在家裡煮飯。她坦言，「雖然有想過可能大學生也沒有多餘的錢，但就覺得，為什麼我要幫忙多出我根本沒有使用到的部分」。

貼文曝光，網友認為可以直接講，「就算男友不主動付，室友也該主動提出多付吧，傻眼」、「其實這男的不主動分錢滿沒品的」、「光是一整天都在開客廳冷氣，就可以叫對方多出了」、「如果現在電費明顯比以前多了，一定講」、「有什麼好傷不傷感情的，不然妳要忍氣吞聲」。

也有過來人建議原PO趕快搬走，「搬走，這種就臉皮厚，講應該也沒用」、「不管怎麼說都會傷感情，是我就租約到期直接搬走」、「過來人經驗，馬上搬走」、「不用再計較這些錢，直接搬出去就好」、「自己搬出去還比較快」。

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