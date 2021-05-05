30公分外星人逛大街！大量市民驚見「UFO降落」　目擊者手繪圖曝

▲玻利維亞並非第一次傳出有民眾目擊外星人。（示意圖／翻攝自網路）

記者張靖榕／綜合外電報導

南美國家玻利維亞首都拉巴斯（La Paz）東南方的城市聖克魯斯（Santa Cruz），傳出一群民眾親眼見證外星人；當地媒體訪問市民，他們指出夜空中突然出現3道光束，接著一架不明飛行物（UFO）就緩緩降落，還有外星人從裡頭走出來在大街上閒晃。由於此次有多位目擊者，心理學家也出動和他們進行接觸。

玻利維亞其中一間新聞媒體「Al Rojo Vivo」訪問到多名目擊外星人的民眾，市民們紛紛在鏡頭前描述當時所見光景，指出一日晚上夜空射出3道光芒，一架他們從沒看過的飛行物就這樣出在他們眼前。

一名年輕男子將看到的外星人畫在紙上，對象頭大身體小，頭部成鵝蛋形狀，眼球也相當大，但瞳孔僅占中央一點而已，並不像多年來人們所熟知但從未被證實的外星人的眼部，是黑色瞳孔占據一雙大眼的形象。此外，被描繪出的外星人沒有明顯下肢，但下體似乎有衣物遮蓋，身體呈小橢圓形，雙手像蹼，手臂短短，一手各三根手指；據了解，外星人身高只有目測約30公分。

▲目擊者手繪的30公分外星人。（圖／翻攝自YouTube「Al Rojo Vivo」）

報導引述目擊者指出，外星人在街頭漫步一會後便回到UFO上，在許多人的目擊下起飛離開，只剩草地上的圓形痕跡能證明UFO曾經來過。其中一人指出，UFO起飛時會發出像是打雷的巨大噪音，而且感覺會噴火。

當地人認為UFO內走出的不明生物，就像南美傳說中的吸血生物卓柏卡布拉（chupacabra），因為兩者同樣都有3根手指。卓柏卡布拉傳說最早在1990年代的波多黎各出現，後來墨西哥和美國南部拉美裔社區也相繼出現，傳說會攻擊並吸食牲畜的血。

影片上線後網友紛紛留言，不少人表示自己也曾經遇過外星人，「我一直喜歡仰望天空，有次我看到UFO，叫我朋友一起看，他們都看到了，所以不可能是假的」、「我23歲的時候有外星人跟我說我的腎臟未來會有問題，結果49歲時我真的動了腎臟手術。」不過也有網友駁斥這樣的無稽之談，「外星人的傳說多少年了，這些人都看到外星人，那為什麼沒人用手機拍下來，這不是這年代的標配嗎？」