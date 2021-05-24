統促黨放話「每天跟著陳時中」！CDC外抗議：拒中國疫苗是殺人兇手

▲統促黨員持手板到疾管署外抗議，呼籲政府接受中國疫苗。（圖／記者許靖騏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣本土已連續10日破百例，對此統促黨主席白狼張安樂昨晚先是在臉書發文，要替台灣人民的健康請命，要求使用北京國藥疫苗。今（24）日下午一點半左右，統促黨聲援者戴著口罩，手持寫著「我們要疫苗！北京國藥世衛認證」「拒收疫苗就是殺人兇手」等手板在疾管署門口一字排開，還撥放張安樂預先錄製的音檔，呼籲政府接受中國疫苗。

今下午中華統促黨聲援者至疾管署舉牌抗議，並送陳情書予衛福部長陳時中，現場還撥著錄音檔，朗誦著：「陳時中部長請給我們疫苗，請您接受人民的請求，請您接受大陸的善意，人命關天，疫苗優先，人命關天，疫苗優先。」

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▲統促黨員認為「拒收疫苗，就是殺人兇手」。（圖／記者許靖騏攝）

張安樂昨晚間在臉書發布影片的引言指出，「疫苗！疫苗！疫苗！我們要北京國藥疫苗！民進黨政客們為了權勢自私自利斷然拒絕中國大陸免費無償的愛心疫苗，現在疫情擴散又得不到疫苗，我們誓不罷休！」

張安樂呼籲，「懇求全台灣人民站出來，為了我們的生命安全、為了我們健康、我們要站出來！要讓民進黨政客接受大陸的愛心疫苗！讓我們一起站出來！為我們台灣人民生命的健康...『請命』」。

▲白狼張安樂喊話，「我們要北京國藥疫苗」。（圖／翻攝自張安樂粉絲團）

張安樂在影片中也強調，民進黨政府天天巴結美國，美國到現在一針疫苗都沒給，全世界只有中國大陸，願意免費無償提供台灣人民，世界衛生組織認證的「北京國藥疫苗」。

在影片的最後，張安樂更提到，「統促黨為民請命站出來，每天如影隨形，每天要跟著陳時中，疫苗、疫苗、疫苗！得不到疫苗疫情沒辦法控制，我們誓不罷休。」他也呼籲懇求全台灣人民站出來。