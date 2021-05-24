LIVE／新北增177例全台最多「三級警戒恐延長」？　侯友宜親自說明

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記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心24日公布新增本土確診案例334例、境外移入5例，另有256例本土個案為校正回歸上週各日個案。新北市今天新增177例，板橋區最多為43例，校正回歸的則有99例，同樣以板橋區34例最多。新北市長侯友宜召開記者會說明最新防疫措施，《ETtoday新聞雲》全程直播。

中央疫情指揮中心19日宣布，全國升至第三級警戒至28日，不過，由於本土案例數量並未明顯下降，是否能在28日解除警戒引發討論。行政院長蘇貞昌24日召開疫情會議，要求疫情指揮中心評估。指揮官陳時中也鬆口，「專家建議我們要延長時間，正在研議中」，侯友宜於記者會將進一步說明。

▲新北市長侯友宜召開防疫會議。（圖／新北市府提供）

指揮中心表示，今日新增之334例本土病例，為157例男性、177例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年5月10日至5月23日；個案分布以新北市177例最多(以板橋區43例為多)，其次為臺北市99例(以萬華區38例為多)，桃園市19例、彰化縣12例、基隆市及臺中市各7例、高雄市5例、屏東縣及臺南市各3例、南投縣及新竹縣各1例。

▲0524病例數。（圖／指揮中心提供）