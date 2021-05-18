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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

呂政諺／法務部肇逃修法退步二十年

▲▼車禍，肇事逃逸。（圖／視覺中國）

▲立法院即將排審肇事逃逸罪修法，若駕駛人根本不知道發生車禍、有人受傷，卻給予處罰，顯然嚴重違反「無責任即無刑罰」的「罪責原則」，侵害人權。（圖／視覺中國）

你知道，立法院即將排審肇事逃逸罪草案，而法務部打算修法把不知道「發生車禍」，也沒發現「有人受傷」的駕駛人，納入處罰嗎？

相信一般人聽到這樣的修法，多少會覺得「怪怪的」，覺得這樣一來駕駛人也太倒楣！事實上，實務界與學界早就一致反對這種想法。近二十年前，最高法院91年度台上字第1124號刑事判決便明白表示：「行為人之駕車肇事致人死傷雖非出於故意，但仍須知悉肇事致人死傷之事實，猶予逃逸，始足當之」；反過來說，如果駕駛人根本不知道發生車禍、有人受傷，卻給予處罰，顯然嚴重違反「無責任即無刑罰」的「罪責原則」，侵害人權！

令人意想不到的是，法務部竟然在肇事逃逸罪的修法理由中指出，「致人傷害」、「致人重傷」、「致人於死」是客觀處罰條件；也就是說，駕駛人縱使完全不知道車禍發生而離開現場、也不知道有人受傷，主觀上毫無逃逸的犯意，仍會受到肇事逃逸罪的處罰！此種錯誤的法律解釋方式至少倒退二十年，是一個完全莫名其妙的時空穿越。

其實，本次的修法是因為刑法第185之4條肇事逃逸罪已於2019年5月31日被大法官宣告違憲，原本規定的文字是：「駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處一年以上七年以下有期徒刑」。大法官釋字第777號認為，因為條文欠缺明確性，使駕駛人無法從法條文字得知，縱使自己對車禍的發生完全沒有任何責任，只要對方有受傷，離開現場就會觸犯肇事逃逸罪。同時，不論情節輕重，一律處以一年以上七年以下有期徒刑的刑度，也違反比例原則。實務上，就常發生車禍僅造成輕微擦傷，事後雙方達成和解，受傷的一方也表示不提告過失傷害，但肇事駕駛人仍須面對一年以上有期徒刑的懲罰。

因為上述缺失，大法官兩年前便指出，法務部應於5月31日前完成修法。然而，法務部偏要拖到最後一刻，才終於在4月27日把草案送立法院；更誇張的是，其中居然有超過一半的內容，都是司法院洋洋灑灑的不同意見。顯然，司法院也不知道萬一真的依照法務部的草案過關，法官要怎麼拿來審判。

法務部除了沒把大法官諭知的修法期限放在心上外，顯然也不在乎建議的檢討方向。大法官釋字第777號的理由寫得很清楚，修法時應「參酌所欲保護之法益，訂定發生事故後之作為義務範圍」。如許宗力大法官於協同意見書所說，肇事逃逸罪應對人民的作為義務有具體、明確規定，「而非延續像系爭規定這種『理所當然』的立法技術，僅仰賴人民『發揮想像力』而善盡『優良駕駛人』的角色，這無非是法律道德主義的信奉者，而非憲法法治國原則的追隨者」，但就這個部分，法務部的草案只把「肇事」改為「發生交通事故」便草草了事，也不管光是禁止「逃逸」，並沒有鼓勵或督促肇事駕駛人協助呼救的效果，實在讓人失望。與此相對，時代力量、司改會提出的條文強調肇事者身分確認及呼救的義務，立法院有必要就此充分討論。

立法院為了在修法期限前完成修法，已排入審查，但立法院面對的是品質粗糙的條文，若倉促依法務部的草案通過，恐怕又是一場災難。在此，除了建請立法院一定要徹底檢討法務部提案的缺失外，修法時務必要參照民團、學者的建議，仔細審酌肇事逃逸罪之保護法益，制定保障人民生命安全的法律。

●呂政諺，民間司法改革基金會律師暨法案研究員。以上言論不代表本公司立場

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