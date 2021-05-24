英國變異株傳播力多5成！單日增6死　專家籲長者6／8前好好待在家

▲新北市立聯合醫院板橋院區快篩站，有民眾穿著便利雨衣前來篩檢 。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情23日一口氣公布新增6例死個案，創下單日新高，死者都是60歲以上長者，其中5人有慢性病。感染科專家指出，英國變異株傳染率比去年流行株高出50%，加上老人多有潛在慢性病，感染後容易增加重症風險，間接提升死亡率。

新冠肺炎爆發至今累積23人死亡，其中有11人都是在5月喪命，到死亡日介於5/12至5/21之間，死亡日期則都在雙北升三級以後的5/20至5/21日。死者年齡落在50歲至80歲，其中有3人在家猝死，甚至有人確診時僅是輕症。

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中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今（24）日受訪時表示，從醫學角度來看，只要年過50歲，就是隨時可能發生猝死的年紀，感染新冠後若本身免疫力較弱，或者剛好有潛在心臟問題，都會增加死亡風險，與英國變異株並無直接關係。

「誰叫這些老年人不乖。」黃高彬說，今年這波社區流行，有一大部分都與萬華茶藝館有關，台灣長者衛生習慣較差，像是喜歡亂摸、不愛洗手又直接抓東西來吃，也都是導致感染率增加主因。

美國文獻指出感染新冠後的猝死可能與「隱性缺氧」有關，黃高彬表示，不應過度解讀，全球感染新冠肺炎的死亡率為2.1%，台灣僅有0.43％，近期是因採檢、確診個案數較多，才會有較多的死亡被發現，但整體死亡率與去年相比，並無太大改變。

若要讓此波疫情得到妥善控制，黃高彬建議，在6/8以前，長者都應遵照指揮中心建議，好好待在家。若長者有被照顧需求，照顧者在接觸前也要勤洗手，確實戴好口罩，有呼吸道症狀則避免靠近。