抓到就難看了！陳其邁撂狠話　超胸妹藏旅館搞「無罩淫業」

▲高雄市警察局長黃明昭帶隊查「排毒一條街」。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市遭媒體揭露在疫情期間，色情轉進旅館當「新營業據點」，對此高雄市警察局長黃明昭被詢問到這件事，他表示會持續稽查，而高雄市長陳其邁則是說「被抓到會很難看」。

【相關新聞閱讀】獨／直擊高雄「無罩淫業」！超胸熱褲妹藏房內 火辣人與人連結

根據民眾提供的蒐證畫面當中，清楚看到民眾敲敲旅館房門，結果打開門的竟是一名穿著火辣的女子。這名女子沒有戴口罩，穿著小可愛熱褲靠在房門口邀請男子進房，原來這名女子從事賣淫，來到另一間旅館也發現同樣情形。黑衣女子穿背心，房內一片黑，蒐證的民眾在旅館走廊發現一名疑似尋歡客 ，這位民眾目擊應召女藏身旅館從事性交易，直呼恐怕成為防疫破口。

▲民眾直擊女子藏身旅店繼續「淫業」 。（圖／民眾提供）

對此高雄市警察局長黃明昭表示：「從休閒娛樂業關門後，汽車旅館旅宿業成為色情營業新據點，指揮中心前天已經要求旅宿業實名制稽查，沒實聯制就裁罰，旅宿業跟警察之間有聯繫管道，所以從事色情營業，我們會有管道通知以及查緝」，他還提到21日分局已經在九如路某個旅宿業，查到2起色情交易。

對此高雄市長陳其邁強調，在應變會議當中，對執法工作說得很清楚，將會採取更強硬措施，同時呼籲住宿業者及汽車旅館應該落實「實聯制」，不然「被抓到會很難看」。

▲高雄市警察局長黃明昭帶隊稽查排毒一條街 。（圖／記者吳奕靖攝）

大範圍捕蚊、功能強大

獲韓國設計獎

黑白兩色可選擇

更多新聞閱讀

獨／直擊高雄「無罩淫業」！超胸熱褲妹藏房內 火辣人與人連結

仁武分局遭酸「烤鴨分局」！溝通人氣美食改預約：要不要連進貨都管

高市72小時口罩取締1600件！沒戴就罰 不勸導原因曝光

快訊／漢神巨蛋8樓櫃姐確診 足跡曝光！發病前4天「都在上班」