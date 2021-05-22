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防疫保護進一步　台南救護員穿著冷卻背心防止中暑

▲台南市消防局提供COVID-19專責載送隊冷卻背心，讓消防員出勤時，在隔離衣內部獲得冷卻降溫效果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局提供COVID-19專責載送隊冷卻背心，讓消防員出勤時，在隔離衣內部獲得冷卻降溫效果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲對消防員在這大熱天下，仍須穿著全套隔離衣，載送COVID-19疑似或確診患者往醫院救治，在隔離衣不透風的保護下，雖安全但悶熱令人受不了，要求消防局提供COVID-19專責載送隊冷卻背心，讓消防員出勤時，在隔離衣內部獲得冷卻降溫效果。

▲台南市消防局提供COVID-19專責載送隊冷卻背心，讓消防員出勤時，在隔離衣內部獲得冷卻降溫效果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣疫情持續升溫，炙熱的太陽也導致台南市的溫度節節升高，消防員在這大熱天下，消防員仍須穿著全套隔離衣，載送COVID-19疑似或確診患者往醫院救治，在隔離衣不透風的保護下，雖保護消防員免受病毒侵害，但體溫快速上升，也讓消防員苦不堪言，為此台南市市長黃偉哲非常重視，要求消防局儘速提出對策。

▲台南市消防局提供COVID-19專責載送隊冷卻背心，讓消防員出勤時，在隔離衣內部獲得冷卻降溫效果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局立即提供COVID-19專責載送隊冷卻背心，輕便的設計、簡易放置保冷袋及貼身的穿著，除讓消防員出勤時，在隔離衣內部獲得冷卻降溫效果，也不妨礙同仁執行救護。

台南市消防局局長李明峯表示，保障出勤同仁的身體健康，才能更大程度的守護全市市民的安全。目前台南市消防局出勤之救護車，已分隔為駕駛艙及醫療艙兩部分。並為了避免病毒氣溶膠透過車內冷氣傳播，將關閉冷氣並開啟對外窗，防止車內感染。非危急病患的市民請勿濫用救護資源，急救需求的市民，也請體諒防疫辛勞。

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