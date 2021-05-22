快訊／新冠再添2死！　雙北升三級警戒一周已有5人喪生

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情大爆發，5/15雙北升三級以來，截至昨日已有1816人確診，昨日新北市永和區一名78歲老翁在家失去呼吸心跳送醫不治，後經採檢確診，衛生單位緊急匡列同住家人隔離，指揮中心列為今日確診個案，案號3553，自去年以來，確診病患已有16人死亡，而在本土疫情爆發的短短一週內，就有5人不幸喪生。

近日指揮中心公布的死亡個案，分別為案1522、案2095、案2683、案3097、案3553。

案1522為60多歲女性，在萬華工作，5月10日出現發燒，5月14日就醫採檢，於5月16日確診，個案17日倒臥家中，同日送醫急救無效不幸死亡。

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案2095為80多歲男性住院病人，有慢性病史，於5月16日進行接觸者檢驗檢出陽性，Ct值約25。5月17日因病情惡化，經急救後仍不幸死亡。

案2683為70多歲女性，於萬華工作，個案平時獨居，有心血管疾病，5月15日出現虛弱無力及倦怠情形，但拒絕就醫；5月16日被匡列為須採檢之接觸者，但因個案持續失聯，衛生單位轉請警政單位協尋。5月17日家屬前往探視，發現個案已無生命跡象，經採檢於今日確診，Ct值25。5月18日警政單位回復尋獲個案，但個案已於5月17日死亡。個案家屬目前無症狀，列居家隔離；我國至今累計15例死亡個案。

案3097為80多歲男性，5月19日晚間因咳嗽、發燒、呼吸困難及全身倦怠等症狀送醫，於5月20日死亡，經採檢於今日確診。家屬表示個案無萬華區活動史，亦無接觸確診個案。

案3553為70多歲男性，曾接觸過確診者，5月18日由衛生單位匡列為居家隔離，5月19日至醫院採檢，衛生單位電訪時自述無症狀，5月21日家人發現個案無呼吸心跳，當日宣告死亡，經採檢於今日確診，Ct值14。

▲5/22確診縣市分布。（圖／指揮中心提供）