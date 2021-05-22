快訊／板橋中和9.8萬人劃熱區「要封里？」 新北市政府回應了





▲侯友宜成立熱區防疫中心。（圖／市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜22日宣布，明日將於板橋及中和疫情熱區分別成立「熱區防疫中心」，並啟動為期3天的強化三級防疫措施。網路掀起討論，被劃入熱區的9.8萬人是否要被限制外出？是否等同「封里」？對此，新北市政府說明，目前並不是封里，是啟動5項防疫措施，加強圍堵本土疫情擴散。

至於5項措施，市府說明，包括規劃設置機動篩檢站、全面大清消、高頻率巡邏、熱區關懷及強化防疫宣導。

熱區範圍來自，科技疫調分析確診者足跡與疫情熱區劃定，涵蓋板橋區文聖里、龍翠里、忠翠里、嵐翠里、青翠里、懷翠里、松柏里、華翠里、文翠里、松翠里、港嘴里及福翠里等12里，約5萬3000位市民受關懷與規範。

中和區熱區則涵蓋中原里、碧河里、福真里、連城里、力行里、連和里、平河里、中正里等8里，約4萬5000位市民受關懷與規範。

▼新北市政府劃板橋中和為疫情熱區，民眾在群組討論新北是要「封里」嗎？。（圖／讀者提供）

侯友宜說明，新北市結合消防局、警察局及衛生局跨局處專業，運用科技將新北確診人數及疫調足跡進行交叉比對，並自行政區域圖疊加熱度後，依街道及巷弄連通性，劃定出板橋區及中和區熱區範圍。

侯友宜說，這段期間務必以低度活動、避免人群接觸為原則。自5／23至5／25止，民政系統將於熱區範圍啟動強化三級防疫措施，由板橋區長范姜坤火及中和區長賴俊達擔任指揮官，成立熱區防疫中心，置衛生組、環保組、警政組、宣傳組及作業組等編組強化防疫工作。

另外，因應疫情快速變化，熱區劃定範圍每3天進行滾動調整，範圍內規劃設置機動篩檢站，進駐醫護及志工，由衛生組協助快篩陽性及居家隔離者就醫或醫療諮詢；警政組則加強熱區巡邏頻率，交通疏導、防止滋擾情事，並加強查察賣場有無實行人流管控、實聯制、戴口罩、隔板設置及梅花座等防疫規範。

同時，動員中和與板橋區公所、里鄰長及巡守隊執行物資整備及防疫宣傳導，規劃熱區路線進行高頻率關懷，勸導民眾儘速返家，避免不必要外出，並在範圍內多點設置防疫標語布條及告示牌，以走動式宣導方式提升市民的憂患意識。

此外，環境消毒尤為疫情熱區重中之重，侯友宜特別指示，除居檢及居隔者的垃圾清運服務，環保組更要於熱區範圍劃定期間內完成該區塊全面大清消，並增加消毒頻率，徹底消滅病毒。