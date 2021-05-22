銀亮長蛇浮遊鐵道上空　丹麥以人行天橋建構不凡的日常地景

公共基礎建設是人們每天都會使用的設施，在這些地方，如果添加了獨特設計，不僅能藉此形塑出城市的性格，更能從日常所見陶冶人民的美學。





2019年五月，丹麥王儲Frederik宣布了克厄北站（KøgeNord Station）正式啟用。這座離哥本哈根35公里處的車站，國鐵與哥本哈根市郊鐵路共構，不僅是通往哥本哈根的高效選擇，更以其地標建築之姿，為小鎮與其所在的西南地區帶來了國際級的變化。





由於車站位處克厄的新城區，為了能從公園一端穿過兩條鐵軌到達車站，Cobe及DISSING+WEITLING Architecture得建立一條長達225米的加蓋人行天橋，以協助旅人能更平順地繼續他們的旅程。由於車站是如此帶有標誌性，而橫跨兩條鐵路，以及八條高速公路的天橋似乎也不能太隨性。Dissing + Weitling表示，該站每天有十幾萬駕駛及行人會看到這座天橋，它該是既有標誌性、簡約又顯得與眾不同，並要與景觀完美相融。





團隊即認為，基礎建設是公共空間，屬於所有人，世人們相遇雨互動的地方，也是連接社區，凝聚人與人之間關係的重要組成物。當公共基礎設施及其相關的公共空間受到重視與尊重，從以人為本的角度從事設計，會對許多人的生活產生重大影響。「我們要創造非凡的日常空間...

攝影／Rasmus Hjortshøj – COAST

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圖文來源／ArchDaily

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