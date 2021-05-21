民眾黨不知蔡政府紓困預算花去哪？　「這網站」早全曝光

▲行政院網站載明紓困經費的運用成果。（圖／行政院網站）



記者陶本和／台北報導

民眾黨立院黨團21日透過臉書指出，去年立院三讀通過的4200億紓困預算，至今執行不完全，且剩餘388億未被分配運用。不過，國會資深幕僚表示，在行政院網站的1988紓困振興專區，有設「紓困執行成果」，內容明確記載各部會、每一筆款項的使用成果，且截至三月底的數據，主計處早在5月初就送到立院了。

民眾黨透過臉書指出，民眾黨支持政府紓困，但認為就算疫情嚴峻，這些錢還是人民的血汗錢。他們認為，民進黨團在立法院三讀通過的4200億紓困預算，至今執行不完全，且剩餘的388億甚至未被分配。

民眾黨表示，民進黨在立法院要在5月31日三讀《紓困條例修正草案》，讓紓困經費上限從4200億提高至6300億元。不過，他們擔心，要怎麼花、怎麼撒，人民完全霧煞煞。

對此，一位國會資深幕僚表示，其實在行政院網站的1988紓困振興專區，就有「紓困執行成果」，區分為內政部、財政部、教育部、經濟部、交通部、勞動部、文化部、衛福部等各部會，一般民眾都可以到該網站上逐一查詢，每一筆預算用去哪裡、成效如何，都有清楚載明。

國會幕僚指出，紓困執行的相關資料，除了固定會在「紓困執行成果」的網站上更新之外，也會按季送至立法院（包括總預算、附屬單位預算與其他特別預算）。至於截至今年三月底的紓困相關執行數據，早已在5月初送抵立院。

該位幕僚說，放眼全球深受疫情影響，蔡政府去年把經濟成長顧到3.11%，今年第一季更衝到8.16％，這樣的成績，不就證明了因為防疫紓困有成，三倍券又成功嗎？

有關紓困經費，行政院發言人羅秉成20日就有表示，經立法院於去（2020）年3月13日、同年5月8日以及同年10月23日三次通過之預算數額，計為4,199億4,700萬元。

羅秉成表示，經主計總處於今（2021）年3月間評估，截至今年3月底待執行數約1,300億餘元，扣除捐助信保基金保證專款720億元及疫苗採購經費近200億元須配合進度支付，預估截至今年6月底約有388億元可支應下半年防疫及紓困措施經費。因此，政院即於今年4月15日函請立法院同意在原編預算額度不變下，延長施行期間至今年12月31日。