蔡政府缺水又缺電　民眾黨大酸：今夏強檔驚悚片

▲民眾黨諷刺蔡政府缺水又缺電，宛若今夏強檔驚悚片。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

台灣本土疫情嚴峻，近日又面臨跳電窘境，民眾黨18日發文大酸，「看好了世界，民進黨政府只示範一次，如何在一年之內缺水、跳電，讓台灣的窘境成功被世界看見，不用募資就能登上紐約時報版面」、「是誰搞的電，今夏強檔驚悚片」，點名總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、民進黨副秘書長林飛帆等，在「跳電驚悚片」中精湛演出。

「是誰搞的電，今夏強檔驚悚片，全民都在看！」民眾黨18日在臉抒發文大酸執政黨，指過去停電，中央政府的調查報告各種藉口，怪包商誤觸、怪台電員工誤觸，甚至還可以怪一隻白鼻心誤觸，如今一週兩次，明顯是系統性問題，「經濟部長王美花還好意思說是人為疏失，撇除自己應該負的政治責任？」

民眾黨接著盤點民進黨官員在這部「跳電驚悚片」中的精湛演出。首先是蔡英文，815停電道歉、513停電又道歉、517停電再道歉，諷刺的是，道歉如果有用的話，就不需要台電了，因為今天的供電量再度亮起黃燈，如果再超標，又要啟動分區限電，當年一步登天的能源政策，不僅危害藻礁生態，更導致今日的苦果。

民進黨副秘書長林飛帆則是在513大停電時，第一時間發文定調「是輸配電網故障，不是缺電」，但文章當中千瓩（MW）的單位卻打成「MV」，開創電量新單位，看來是在預告民進黨未來不只有做圖效果快，拍MV也快。

經濟部長王美花任內缺水又缺電，卻還在思考如何做梗圖帶公投風向。面對水情吃緊，拖延耗水費開徵；面對供電吃緊，不改善電網問題，灌水備載容量，把責任推給辛苦的台電基層員工。

行政院長蘇貞昌則被諷刺是「沒辦法照亮大家的電火球院長」，跟蔡總統一樣對停電問題「難以接受」，要求王美花一週內提出改善方案，但沒有勇氣面對系統性問題的民進黨，這樣的改善方案，如同過去的台鐵改善方案，一樣只是紙上談兵，毫無實質意義。

民眾黨指出，真心希望，民進黨政府能真切面對問題，捨棄各種華而不實的口號，從電網的改善、節電政策，到能源配比，用先進思維，重新思考符合經濟需求的能源政策，「台灣民眾不需要一個政府，整天上演「國家級警報」，不是地震、不是海嘯，而是呼籲民眾準備跳電的驚悚荒謬喜劇！」