藍營控綠營有「誅侯友宜計畫」　民進黨駁：別轉移新北防疫問題

▲民進黨發言人顏若芳。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨人士提出民進黨有所謂「誅侯友宜計畫」，民進黨發言人顏若芳21日駁斥，從未有這種計畫，國民黨更無需轉移新北市防疫問題的焦點，若依照國民黨的標準，那藍營全黨上下對總統蔡英文的指控，是「誅英計畫」？

顏若芳表示，在全國疫情升溫，全民都關注疫情發展的情況下，很遺憾看到國民黨在疫情關鍵時刻，國民黨主席江啟臣依然只關心政治操作的企圖；而新北市長侯友宜在媒體的報導中，顯然比較關心個人聲望而不是關心疫情控制。

針對有媒體報導指稱，國民黨人士提出綠營有所謂「誅侯」計畫，顏若芳嚴正駁斥，民進黨從未有這種計畫，國民黨更無需轉移新北市防疫問題的焦點，更何況如果新北市民意代表關注自己所在的縣市防疫政策有無落實，以及防疫設施的數量是否足夠，也是基於民意代表職責，何來「誅侯」？

顏若芳表示，國民黨應該把地方民意代表的提醒當作是在幫助侯友宜，而不是把所有人的提醒都扣上帽子、貼上標籤。若國民黨這時候還在做政治操作、攻擊提出建議的人，這並不是解決問題的方法，而是解決提出問題的人。

此外，報導中也指稱，江啟臣下令全黨上下發動攻擊，還告訴媒體，侯友宜有打電話給他致謝。對此，顏若芳說，這樣的媒體操作難道不會太斧鑿斑斑嗎？

顏若芳反問，如果依照國民黨中央的標準，那過去國民黨上下對蔡英文的指控，難道都是有計畫的「誅英計畫」，難道國民黨內部也有「誅時中計畫」？

顏若芳強調，很高興國民黨日前終於認清不分黨派、團結防疫的重要性，呼籲江啟臣主席這時候應該要下令呼籲支持者戴口罩、勤洗手，台灣面對嚴峻的疫情，最重要的就是要團結、配合指揮中心，病毒不分藍綠，朝野一起守護台灣。