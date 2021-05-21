東港警「口罩稽查」一晚告發20件！　勸戴罩不聽＋身上沒口罩

▲東港警分局執行街頭「口罩稽查」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

全台疫情警戒全面提升至第三級，東港警分局於於5月20日18時至22時針對轄區重要路段執行「口罩稽查」勤務，呼籲民眾「口不離罩、罩不離口」，針對勸導不聽或身上根本就無口罩者開出20張告發單；至餘開車未戴口罩者，避免引發爭議，尚未開單。

▲▼口罩稽查。



警方表示，外出時應全程戴口罩，違規者依傳染病防治法第70條第一項規定可處3000元到1萬5000元，目前國內已全面第三級警戒，加嚴並加大限制措施，針對公共場所、室內空間及外出全程戴口罩規定實施稽查取締，對於未配合佩戴口罩之民眾強力執法，「經勸導仍不戴好口罩」只要經勸導仍不戴好，或身上根本就無口罩，員警就開告發單，移請衛生機關認定開罰，共取締告發未依規定戴口罩者共20件。

警方除加強攔查取締，更呼籲鄉親全力配合下列縣府公告事項：

1、外出全程戴口罩，不戴就罰。2、避免不必要移動、活動或集會；停止室內五人、室外十人以上聚會。3、公園禁止群聚，遊戲空間關閉。4、餐飲場所實聯制、採用隔板及保持社交距離，無法落實一律外帶。

5、傳統市場、商展夜市不准試吃、一律外帶。6、政府機關及公共場域落實防疫，稽查戴口罩並每週至少消毒一次人流管制、戴口罩、保持社交距離。7、八大特定行業及休閒娛樂場所需配合防疫政策暫停營業。

分局長林文煜呼籲民眾，疫情嚴峻，如民眾仍勸導不聽不戴好口罩，東港警獲報必落實舉發並函請衛生機關開罰，請鄉親務必配合做好防疫措施，避免出入人多擁擠或傳播高風險場域，戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，減少不必要出門，保護自己也是保護他人。

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