疫情蓋牌？3天累積通報2.9萬件「未判讀」　 指揮中心正面回應了

▲根據通報未判讀的情況，指揮中心做出相關回應。（圖／指揮中心提供，下同）

記者閔文昱、嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心20日公布新增286本土案例、9例境外移入，短短10天就累積1577人確診。不過根據疾管署網站資料顯示，5月16日至5月19日累計未判讀還有2萬多。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解釋，未判讀其實是還在檢驗中的數字，檢驗做出來有結果會給大家看，「沒有任何想要蓋牌的念頭」。

據統計，目前國內累計297,481例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含265,558例排除），其中2,825例確診，分別為1,103例境外移入，1,669例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另8例（案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528）移除為空號。確診個案中，15例死亡。

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▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。

疾管署網站資料顯示，5月16日至5月19日累計未判讀還有2萬多。對此，媒體詢問，是否檢驗不及採檢的速度？廣設篩檢站是否會更難消化？

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，確實檢體增加檢驗是要分批上機，所以時間上需要24至48小時不等，看區域跟縣市的不同而異，報告基本上還是會做出來，「我們會再努力調度檢驗資源來讓比較重災區檢驗能往其他地方分流。」另外，他也呼籲，民眾也不要無症狀就因害怕而跑去急診或是採檢站篩檢，這樣會增加檢驗的量能的負荷。

羅一鈞指出，現在看到未判讀的是檢驗中的數字，「大家看外網就會有昨天的通報數，我記得1萬6000多，其中會註明多少筆是已排除，相減就是檢驗中的數目。」他表示，中間的落差可能就是已經上機但還沒有做出結果的，或是已經有結果但還來不及輸入或採檢過程還在運送中，「沒有任何想要蓋排的念頭，檢驗會做出來，有結果就給大家看。」

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