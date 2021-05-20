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台大醫院員工快篩陽性　指揮中心：等待PCR結果「現維持10人確診」

▲▼05/11指揮中心記者會,陳時中,周志浩,羅一鈞,張上淳,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院工務室員工10人染疫，昨展開全院員工普篩，在抗原快篩有檢驗出陽性者，中央流行疫情指揮中心今（20）日說明，確診還是要以PCR採檢作為標準，特別是盛行率不高的地方，快篩陽性很多屬於偽陽性，目前仍維持10人確診，等待PCR陽性檢驗結果再併入。

台大醫院昨（19）日指出，有一名工務室同仁5/18出現發燒症狀後，同日傍晚採檢陽性，已通知全辦公室同仁接受採檢，並進行環境採檢及清潔消毒。目前共有36人已採檢完畢，並進行隔離。至目前為止共10人陽性。據悉其中有人有萬華地區足跡，但仍需進行疫調。

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院方昨指出，確診同仁其辦公室位於東址地下三樓，平時負責修繕業務，目前除該辦公室以外，亦會往前匡列7天足跡，調查其他曾有足跡之院區，以進行環境採檢及消毒，也會在48小時內幫院內員工完成普篩。

院方今日發佈聲明，台大醫院員工普篩，目前仍在進行中。確實有抗原快篩陽性者，但部分抗原陽性者PCR為陰性，因此仍需交叉比對，最終還是需由中央確認，並由中央說明或中央授權後才得以對外說明。

羅一鈞表示，台大醫院全院篩檢逐批逐批進行，篩檢同時使用抗原快篩與PCR，檢驗都還在進行當中。他指出，確診還是要PCR採檢當標準，尤其盛行率不是很高的地方，驗出陽性很多會是偽陽性，PCR檢驗才能作最後判定，有確診還是昨天確認10名工務人員檢驗陽性，等待全院篩檢PCR陽性才會再併入。

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