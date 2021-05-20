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北院防疫因應改變！即刻返家→「准許居家＋留守必要人力」

▲▼三級防疫警戒，台北地院在大門外設立臨時收文處，避免民眾進入機關群聚。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地院20日上午通知法官即刻返家，中午決定原則同意同仁居家辦公。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院傳出法官助理確診新冠肺炎，20日上午傳出各庭長法官收到通知，希望除有緊急事務外「自即刻起全部改為居家辦公到5/28」，引發基層議論，高層關切，接近中午時間，北院做出最新決策，原則上准許需要居家辦公者，法院只會留守必要人力處理緊急事件。

被篩檢出確診的是民事庭法官助理，雖然是在院區外辦公，但因工作關係，5月12日仍和搭配民事庭法官有進行工作交接，當時雙方全程戴著口罩，目前這名法官和她的檢察官丈夫已經居家辦公。

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▲▼台北地院驚傳法官助理確診，深夜緊急安排消毒。（圖／讀者提供）

▲緊鄰台北地院的台北地檢署19日深夜緊急安排消毒。（圖／讀者提供）

雖然北院低調處理相關防疫措施，但是北院所在的「司法新廈」，同棟建築由西到東，分屬台北地檢、台北地院，法務部，3個司法機關出入口共用，各樓層間彼此通道互聯，北檢在19日深夜得知相關疫情消息後，緊急聯絡業者，安排全棟消毒，力求防堵疫情在無形中擴散。

北院疫情消息經報導後，20日未被排入居家辦公的庭長、法官等法院同仁，在上午10點左右，不約而同接到通知，除非有緊急事務必須處理，「自即刻起全部改為居家辦公到5/28」，再經媒體曝光，更在司法圈內引起熱議，不但基層擔心，高層更感到詫異。

▲北院發言人黃珮禎說明法官助理確診案例 。（圖／記者羅志華攝）

▲台北地院行政庭長黃珮禎20日上午在大門外空曠處，受訪說明法官助理確診情形 。（圖／記者羅志華攝）

不過在2個小時之後，北院對外表示，「目前防疫最佳策略就是減少人員活動， 北院剛剛 決定除原有分流上班，本週及下週應居家辦公的法官及行政同仁外， 如果原應到院的法官跟行政同仁有居家辦公必要者，原則都會准許， 法院會留守必要人力， 依據司法院的指引，處理緊急必要事件，北院的防疫作為，正式從「即刻返家」，改為「原則同意居家辦公」且「留守必要人力」。

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