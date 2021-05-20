　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓高官注射中國藥品猝死　金正恩暴怒秒下令「禁用大陸貨」

▲▼金正恩習近平、金正恩與習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩下令禁止重點醫院使用中國製醫藥品。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）消息人士指出，北韓一名高層官員注射了中國製藥品後死亡，雖然尚未查出死因，但國家領導人金正恩知情後相當憤怒，立即要求北韓主要的重點醫院全數禁用中國進口的醫藥品。

根據《每日北韓》（Daily NK）報導，內部消息人士19日透露，北韓一名60多歲的經濟部門高官，在5月初於平壤醫科大學醫院注射了一種維生素B1衍生物的藥品「輔羧酶」（cocarboxylase），因為有能量代謝與神經和肌肉強化的效果，發揮了類似於疲勞恢復營養劑的作用，但在北韓無論是肺病、高血壓或是傳染病，此藥品就像「萬靈丹」一樣地被使用。

然而，這位罹患心臟病與高血壓症狀加劇的官員，在用藥不久後死亡，死因尚未查明。據悉，北韓目前遭受國際制裁與新冠疫情影響，難以取得進口藥品，因此當局推動以國產代替進口，但是人民對國內製藥廠製造的藥品普遍不信任，當時主治醫生原本想使用北韓自製藥劑，但其他醫療人員反對，表示不能向高級幹部注射國產藥品，因此最終決定注射了「中國製」的輔羧酶。

▲▼金正恩與習近平在北京見面，李雪主，彭麗媛。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩痛失經濟高官，除了禁用中國醫藥品外，也排除引進中國新冠疫苗樣品。（圖／達志影像／美聯社）

消息人士指出，這名60多歲官員從金正日時代就開始任職於經濟部門，是受到北韓勞動黨與金正恩信任的高層，金正恩得知死訊後除了傷心表示「失去了國家的人才」之外，還下令要求平壤重點醫院禁用中國製醫藥品，為了研發本土新冠疫苗而引進的疫苗樣品中，也必須排除中國疫苗。

報導提到，目前北韓當局正在調查平壤醫科大學醫院是從何種管道進口中國醫藥品，但相關調查也同時揭露了，連首都平壤的醫院都出現藥品保存失當的事實。據了解，部分醫藥品被錯誤地置於室溫之下，就算被放置於冷藏、冷凍櫃中，電力也是處於未開啟的狀態。因此，內部人士認為，即使獲得世衛的新冠疫苗援助，北韓也沒有適當保管設施。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

EASY SHOP線上開幕慶，無痕內褲160元起

ET快訊
快訊／彰化葡萄家族群聚感染　3757人快篩結果出爐
快訊／金管會宣布：股東會5/24-6/30全部停開
大賣場是病毒大染缸！重症科醫師揭：這「4個地方」最危險
快訊／國泰金仁愛大樓　再傳1人確診
1張圖揭「高雄燒烤店群聚」導火線！　4天內6人確診
快訊／新北宣布：即起量販店、超商、傳統市場攤販一律外帶
20歲朝陽女大生足跡公布　全校師生快篩
高雄疫情導火線是他！新店男搭高鐵南下　「串門子」聚餐害6人染

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

準媽媽在醫院睡著！醒來發現身旁多一團肉球　她驚喜：那是我女兒

北韓高官注射中國藥品猝死　金正恩暴怒秒下令「禁用大陸貨」

泰國市場大規模感染！867人驚爆確診　感染源竟是「廁所門」

持槍嫌抓到了！台裔司機喊「來自台灣」保命　當局朝仇恨犯罪調查

靠新冠疫苗致富…9人躋身億萬富豪！　資產總額高達5400億元

交往2月男友急求婚！她驚覺未婚夫是媽「花錢僱來」...怒取消婚禮

UNIQLO疑用新疆棉！遭美國禁止進口　襯衫整批扣留洛杉磯港口

和我女兒交往還不肯娶！　暴怒父用「磚塊爆頭」活活打死負心男友

日本疫情績上升　專家憂：「N501Y」變種病毒難控制

英國威廉王子接種首劑新冠疫苗　照片曝光！

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

準媽媽在醫院睡著！醒來發現身旁多一團肉球　她驚喜：那是我女兒

北韓高官注射中國藥品猝死　金正恩暴怒秒下令「禁用大陸貨」

泰國市場大規模感染！867人驚爆確診　感染源竟是「廁所門」

持槍嫌抓到了！台裔司機喊「來自台灣」保命　當局朝仇恨犯罪調查

靠新冠疫苗致富…9人躋身億萬富豪！　資產總額高達5400億元

交往2月男友急求婚！她驚覺未婚夫是媽「花錢僱來」...怒取消婚禮

UNIQLO疑用新疆棉！遭美國禁止進口　襯衫整批扣留洛杉磯港口

和我女兒交往還不肯娶！　暴怒父用「磚塊爆頭」活活打死負心男友

日本疫情績上升　專家憂：「N501Y」變種病毒難控制

英國威廉王子接種首劑新冠疫苗　照片曝光！

桃機關閉二航廈觀景台、實施分區辦公　呼籲無必要勿前往機場

不甩禁令！台中按摩店「走後門」　2男客剛從土耳其返台照樣趴走

饒慶鈴籲遊客取消台東行！疫情往南狂燒　村里長關懷返鄉者足跡

彰化葡萄家族風暴採檢結果曝！匡列3757人快篩　陽性率1.54%

吳念庭再開轟！　本季個人第4轟助西武2局1分領先

四棒給大王打！王柏融扛四棒又開轟　本季第3轟

楊祐寧「寵妻無極限」！準影帝耍寶下廚畫面全都錄

LCK發出抗議！第一種子DK賽程安排不公　官方給出這個解釋

趁疫對台「認知作戰」？　北京反控民進黨：轉移焦點

快訊／股東會5／24至6／30防疫「全部停開」　金管會：延至7-8月召開！

迷你豬跟主人玩躲貓貓突被嚇！百米衝刺逃難打滑還撞牆網笑翻

國際熱門新聞

世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！

唐鳳「全國通用實聯制」紅到日本　日網好羨慕

「查理咬我」瘋傳14年！影片將被永久刪除

「拍與女友做愛片」上傳破千萬點閱

宏都拉斯：可能為取得疫苗與台灣斷交

NHK：唐鳳「只花3天」做出簡訊實聯制！

開雲董娘女星自爆染新冠！　戴氧氣罩拒送醫

新郎落跑！她當場「改嫁男方賓客」

牧場工人性侵3母牛　1牛被操死

40萬劑疫苗自荷抵台 歐盟駐台代表：我們與友人同在

美聯準會4月會議紀錄悲觀　美股收跌164點

澳前將領：若中國武力犯台　將與美國爆發重大衝突

9歲童放學沒人接　爸媽離奇陳屍床上

情侶飯店激情　窗戶全透明被看光

更多熱門

相關新聞

威廉王子打首劑新冠疫苗　照片曝光

威廉王子打首劑新冠疫苗　照片曝光

英國天空新聞報導，劍橋公爵威廉王子（Prince William）已於18日接種首劑新冠疫苗，並於推特公布接種疫苗的照片，同時感謝參與疫苗推廣的人員，「感謝你們所做的一切。」

結衣閃婚！日媒分析職場戀情：超合理

結衣閃婚！日媒分析職場戀情：超合理

NHK：唐鳳「只花3天」做出簡訊實聯制！

NHK：唐鳳「只花3天」做出簡訊實聯制！

部分女性打完疫苗「生理期大亂」停經者又出血！

部分女性打完疫苗「生理期大亂」停經者又出血！

日本欲引進「1.7億劑莫德納、AZ疫苗」

日本欲引進「1.7億劑莫德納、AZ疫苗」

關鍵字：

北韓金正恩中國製中國貨醫藥品新冠疫苗日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

快訊／增286本土+1死「縣市分布曝光」！

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

「疫情警示簡訊」15:00發送！　4/20~5/19曾去高風險區注意

快訊／再添1死！今日本土新增286例

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　直送快篩

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面