「我們也會害怕！」護理師曝心聲　進出負壓隔離病房：不敢見愛人

▲負壓隔離病房。示意圖，與本文無關。（圖／彰化醫院提供）

記者曾筠淇／綜合報導

「我是負壓隔離病房的護理人員。」一名女網友發文表示，近來因新冠肺炎的關係，整個單位步調都亂了，由於接入不少疑似個案，所以他們都要再三確認才敢進入病室，而每次著裝都至少要花15分鐘以上。貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友都感動表示，「辛苦你們了，真的很偉大」、「加油」。

這名女網友在Dcard上發文表示，她是負壓隔離病房的護理人員，受到疫情影響，整個單位步調都亂了，由於接入不少疑似個案，所以每次都要花15分鐘以上著裝，再三確認才敢進入病室，而在每次治療結束後，總是滿身大汗。

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測生命徵象、協助採檢、給藥、打抗生素、發餐和倒水都是這群護理人員的工作。原PO坦言，因為護目鏡會影響視覺，所以戴上後真的很痛苦，很難確定靜脈在哪，要放置導管也就變得更加不容易，因此她希望大家不要苛責他們，「我們真的很想一針就上，但真的不好摸。」

▲進入負壓隔離病房前，護理人員都要穿上防護裝備。示意圖，與本文無關。（圖／振興醫院提供）

原PO透露，有些病人會將叫人鈴當服務鈴在用，就算只是幫忙拿水，護理人員也要穿好裝備、消毒物品、洗手，且因為病人不只一個，所以實在很難隨傳隨到。她也希望大家告訴大家，如果方便，希望病人可以自備特大瓶的礦泉水罐，他們很願意送進去，再不然就是要體諒他們一些，可能需要等待一小段時間。

新冠肺炎讓許多人感到害怕，護理人員也不例外，「請不要跟我說怕死就不要做這種話」，原PO坦言，這個單位並不是每個人都想做，有些人是被抽籤抽到的。

原PO說，因為要照顧這類的病人，所以為了不讓家人也暴露在危險中，就只能搬出來住，或是乾脆睡在醫院，對許多人而言，要和自己喜歡的人見面很容易，但他們沒辦法，因為害怕將病毒傳給對方。因此，她也希望大家能把口罩戴好、不要亂跑，一起努力抗疫。

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「謝謝醫護人員站在第一線付出」、「平常戴口罩戴久已經有點不舒服了，更何況是要整套裝備的你們，大家真的要自律啊」、「看了好想哭，心疼，辛苦了」、「本人也是在檢疫病房工作，很能理解你的心情，我們只希望這疫情能趕快結束」、「謝謝你們無私的奉獻」。