躲疫情！露營退訂「帳篷手續費」曝　業者百字回應讓網友更火

▲許多人躲疫情退訂露營行程。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）



記者陳俊宏／綜合報導

由於本土疫情嚴峻，民眾也紛紛取消原本安排好的露營行程。不過，許多人透過「愛露營」網站代訂露營區，想退費卻發現業者規定「酌收每帳／每天50元的手續費」 ，不滿直呼「一帳50元的手續費是在發災難財？」不過，業者109字的回應更讓其他人看了氣炸。

愛露營在臉書回應網友留言，「各位好，對於退款手續費一事，不論有無疫情，一向皆是如此收費，銀行也不曾因為疫情而減免手續，退費人力只有增加，沒有減少，收費事宜也在訂位時明確告知。如您覺得不合理不願負擔，敬請延期 ，沒有轉帳，則沒有收費，皆大歡喜，謝謝您。」

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▲▼業者發文。（圖／翻攝「愛露營」臉書）



▼業者留言狂吸80個怒。（圖／翻攝「愛露營」臉書）

許多網友紛紛不滿留言，「請問銀行的手續費是以『帳』為單位嗎」、「大家都說收退款手續費合理，但是為何要以帳來收費」、「可以正視50／帳／天這個問題嗎？不能的話，消保會我已經投訴了」、「銀行也是以一筆為單位。我想問如果今天大家是用信用卡刷卡呢？銀行是以一筆為單位處理？你們卻是一帳一帳拆開收手續費？」

業者近日在臉書公布延期、退費相關事宜，並表示因疫情退費、延期訂單眾多，已陸續處理中，部分自行取消的訂單，不用在意金額數字，5/22-5/29只要營地同意延退，扣除手續費後會全額退費，「不願負擔手續費者，建議延期，延期免費。」

其實，根據「愛露營」官網的「取消預訂退費規則 」，「任何退費、轉帳，訂位者皆需負擔退款手續費50元/每天每帳（人、間、份、等單位），退款手續費將從退款金額中扣除。」對於網友們的反映，目前業者未進一步在臉書回應。

▼業者網站上有公布「取消預訂退費規則」。（圖／翻攝「愛露營」網站）

