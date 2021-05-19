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社會 社會焦點 保障人權

熱心哥提醒戴口罩！年長騎士「一動作」回應　網狂讚：阿公超可愛

記者陳雕文／桃園報導

桃園市一名熱心男子18日下午2點左右，開車於中山路及龍安街口停等紅燈時，發現一旁有兩部機車騎士都沒有戴口罩，他降下車窗提醒，「大哥！你們的口罩咧？勤洗手！戴口罩！愛護台灣！天佑台灣！」其中一名阿公騎士急忙拿出左胸口袋的口罩，同時還做出一個動作讓網友直呼，「這位阿公超可愛」！

▲▼阿北動作。（圖／胡男授權提供）

▲胡男出聲提醒，「大哥！你們的口罩咧？」臉部打馬的阿伯不為所動，紅圈阿公騎士接下來的動作讓網友狂讚，「好可愛！好古意」。（圖／胡男授權提供）

新冠肺炎持續爆發，每天都超過百人確診...19歲胡姓男子決定要天天提醒用路人戴口罩！胡男說，當時開車載哥哥及友人要去吃飯，停等紅燈不忘提醒一旁的騎士要戴口罩，其中一輛雙載騎士只看了胡男幾眼，沒再多理睬，但另一名阿公騎士則心虛拿出胸前口袋裡的口罩，他聽著胡男的勸說，「一邊點頭如搗蒜一邊戴好口罩」後才起步駛離。

胡男身旁的哥哥將過程錄下並PO上【抖音】，網友笑翻留言，「阿公超可愛還一直點頭！」、「阿公好可愛好古意」、「阿北嚇一跳，可能以為要被罰1萬5」、「那個阿伯真可愛，被提醒還知道要戴」、「至少還會聽話不會吵起來」。

▲▼提醒戴口罩。（圖／胡男授權提供）

▲▼阿公頻頻點頭並戴起口罩，但另一名雙載騎士卻始終不理，綠燈就加速離去，阿公則是把口罩戴好才起步，影片引發網友熱烈討論。（圖／胡男授權提供）

▲▼提醒戴口罩。（圖／胡男授權提供）

也有不少人批評那位「不為所動」的騎士，「另一個騎士表示，我聽不到我聽不到～」、「另一個阿伯好像都沒在怕的耶」、「後面那台沒耳朵是不是啊！」、「後面的阿伯你不要再發呆了」、「後面那台還在裝傻」

據了解，胡男每天出門都會帶5個口罩，不是自己要用，而是要給未戴口罩的民眾，只希望可以盡一份力，提倡防疫以保護他人與自己，台灣加油！

●新冠疫情升溫，全台已於19日進入第三級疫情階段，外出民眾必須全天戴上口罩，否則可開罰3,000至15,000元，請民眾注意。

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