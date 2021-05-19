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恆河浮屍撈不完！沿岸村民憂「雨後水位漲」　漂來更多屍體

▲▼印度恆河不斷發現確診者屍體，當地官員不願證實。（圖／路透社）

▲印度恆河不斷發現確診者屍體，但官員不願證實。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

印度疫情延燒，醫療資源匱乏，火葬費飆高。當地媒體《亞洲時代》爆料，恆河1周打撈2000具浮屍，其中包括新冠死者。英國BBC也指出，恆河近日新冠死者遺體「氾濫」，一些在河面漂流，一些被埋在河床的淺層沙土中，沿岸村莊充滿腐屍惡臭，居民都很害怕被感染，更擔心如果下雨導致河水水位上升，恐怕出現更多染疫遺體。

報導指出，恆河沿岸多地在短時間內出現如此大量的遺體，非常不尋常。北方邦、比哈爾邦火葬柴堆24小時不間斷燃燒，空間卻仍不足，沿岸墳墓及被打撈起的遺體，都說明官方未披露真實死亡人數。

▲▼恆河出現近百具浮屍。（圖／翻攝自推特／@SonuJangraINC01）

▲印度北方邦恆河沿岸出現大量遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度北方邦、比哈爾邦恆河沿岸出現大量遺體。（上圖／翻攝自推特／@SonuJangraINC01；下圖／達志影像／美聯社）

一位來自坎普爾（Kanpur）的記者認為，恆河浮屍就是「新冠死者官方數據與實際數字存在巨大差異」的證據。他指出，在政府數據中，該市4月16日至5月5日僅196死，但當地7間火葬場的資料卻顯示，此段時間火化遺體將近8000具。

這位記者表示，「4月時，所有電動火葬場全天候運作都還不夠，所以政府才允許在戶外使用木柴火化。他們只接受來自醫院、擁有染疫證明的遺體，但大量民眾在家中死去，沒有接受任何檢測……家屬找不到木柴或火葬場時，只好埋在河床上」。

▲印度北方邦恆河沿岸出現大量遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度北方邦恆河沿岸出現大量遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲恆河沿岸出現大量墳墓。（圖／達志影像／美聯社）

BBC訪問疫情重災區的媒體、官員、目擊者後指出，恆河浮屍原因可能包括貧窮、宗教信仰以及喪葬資源緊繃。一些遺體在河岸火化後，可能不知為何流入水中，也有可能遭人棄置河裡；雖然印度教傳統上傾向火化死者，但許多地區也有Jal Pravah習俗，將孩童、未婚女性或死於蛇咬及傳染病的遺體流入河中。窮人沒錢火化，只好把親人遺體包在白布內，推入河水。

雖然政府上周加大打擊力道，派駐員警巡邏、打撈，禁止在河濱埋葬或舉行喪禮，並向貧窮家庭提供喪葬資金，但此情況似乎沒有明顯改善。

河濱村莊飽受惡臭之苦，看見遺體引來野狗、烏鴉啃食，也非常擔心病毒傳播。北方邦卡瑙傑（Kannauj）的63歲居民提瓦里（Jagmohan Tiwari）表示，他看到河床上出現150至200個墳墓，早上7點到晚上11點都有人舉行喪葬儀式，此景象簡直就是「毀滅靈魂」一般地衝擊。

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