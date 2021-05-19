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高雄護理師妻確診！老公爽受訪「來送衣物」　恐害5記者居家隔離

▲▼陳其邁視查仁惠醫院。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳其邁視查仁惠醫院。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄仁惠醫院一名女護理師18日確定受到醫院總務感染，確診新冠肺炎！不料女護理師的老公本應進行「居家隔離」，卻出現在醫院外頭，還接受媒體採訪，表示要幫忙送衣物，害慘不知情的記者。現在，女護理師的老公也將進行採檢，採檢結果19日中午公布。

高雄市政府18日召開防疫會議的時候，衛生局簡任技正潘炤穎提到，其實疫情發生匡列是動態的，仁惠醫院從凌晨0時為止，僅知確診就一位，到了上午8點又多一位，是院內的護理師採檢陽性，目前已匡列相關接觸對象，進行居家隔離。不料這名確診護理師的老公，依照規定應該進行「居家隔離」，卻還騎機車趴走、到醫院送衣服。

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潘炤穎說，「這已經違反規定，可能會有罰款，記者很親近的把麥克風給他（丈夫）的動作，可能也有風險，情理上是人之常情，但防疫部分的確是令人感到憂心的行為。」

▲▼高雄市衛生局長黃志中17日晚間證實，鳳山區仁惠醫院有男行政人員確診。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市衛生局長黃志中17日晚間證實，鳳山區仁惠醫院有男行政人員確診。（圖／記者吳世龍攝）

潘炤穎表示。採檢結果將在19日中午會出爐，公布時間就等資料彙整後再跟記者告知，若是這名女護理師的老公確診，前一天採訪的5名記者也可能會被匡列，依照規定得要「居家隔離」。

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