北部全淪陷！今年本土確診破千「1064例地圖」曝　4縣市一夜變色

▲根據疾管署網站資訊，今年至今共有1064例本土病例。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）



記者陳俊宏／綜合報導

今年本土破千，北台灣全淪陷！台灣18日新增240例本土確診，根據疾管署今天（19日）更新的今年「本土病例地理分佈」，4縣市一夜「變色」，新竹縣確診從2人來到4人，燈號從黃色轉成橘色；新竹市、雲林縣確診破蛋，各來到1人，燈號從深綠轉成淺綠；高雄市確診從1人增加到4人，燈號由淺綠轉橘色。

根據疾管署網站資訊，今年至今共有1064例本土病例，全台最多確診出現在新北市的463人，其次依序為台北市459人、桃園市66人、彰化縣30人、宜蘭縣18人、基隆市13人、高雄市4人、新竹縣4人、台中市4人、苗栗縣1人、新竹市1人、雲林縣1人。

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中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增245例COVID-19確定病例，分別為240例本土及5例境外移入；確診個案中新增2例死亡（案1522、案2095）。

指揮中心表示，新增240例本土個案為112例男性、128例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日、採檢日介於今年5月5日至5月17日，居住縣市分別為新北市106例（中和區33例最多）、台北市102例（萬華區48例最多）、桃園市12例、彰化縣10例、基隆市及高雄市各3例、新竹縣2例、新竹市及雲林縣各1例。

指揮中心說，其中台北茶藝館88例、萬華區活動史67例、某社團相關群聚2例、進香團2例、宜蘭遊藝場1例、群聚關聯不明51例、疫調中29例，相關疫情調查持續進行中。