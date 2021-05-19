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亞東醫院護理師「血淚告白」：我們只戴一般口罩！1.4萬板橋人力挺

▲▼新北板橋亞東醫院爆發院內感染,大批民眾在急診室外排隊等候篩檢,亞東醫院戶外篩檢站,快篩站,急診處 。（圖／記者李毓康攝）

▲新北板橋亞東醫院爆發院內感染，大批民眾在急診室外排隊等候篩檢。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／閔文昱報導

全台疫情持續增溫，連續幾天破百名本土案例，讓各大醫院急診室忙到焦頭爛額，其中新北板橋亞東醫院爆出群聚感染，18日新增2例死亡案例，第一線的醫護人員也身陷危機。對此，一名亞東醫院胸腔科護理師就在臉書分享近期的心路歷程，引發熱議。

這名護理師在臉書社團「我是板橋人」發文表示，從去年疫情爆發至今，8D病房就承受著外界無法想像的壓力，「因為我們不是負壓隔離病房，醫療資源（如N95口罩）沒辦法讓我們每個人都有全套標準的配備，我們是胸腔內科病房，然而我們只配戴一般外科口罩，卻必須要站在第一線面臨各式各樣的病人。」

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▲▼網友在臉書社團揭醫護人員的辛酸血淚。（圖／翻攝自Facebook／我是板橋人）

▲網友在臉書社團揭醫護人員的辛酸血淚。（圖／翻攝自Facebook／我是板橋人，下同）

原PO指出，儘管再怎樣努力避免所有感染情況發生、落實實名制、拒絕家屬探病，但仍有些人會心存僥倖，批評這些做法不通人情，甚至無視規定也要到病房探病。本土疫情爆發至今，有許多網友給予鼓勵和支持，也有許多謾罵和批評，「其實看在我們這些當事者的眼裡真的很痛心、很難過。」

原PO進一步解釋，「痛心的是，醫院在事發後對我們這些護理人員的處理方式；難過的是，覺得我們已經很努力對抗疫情，卻還是遭受外界的指責。但同時，我也很開心我們是一個合群合作的單位，大家每天都會在群組互相為彼此加油打氣！」

原PO最後也呼籲，在疫情嚴峻的時刻，希望大家都能收起指責，用鼓勵代替責備，一起為所有的確診者祈禱、為亞東醫院所有的醫護同仁打氣、為衛福部和陳部長的努力加油、也為我們最愛的台灣加油。另外，他也感謝別的單位和其他科醫生，在他們所有護理師被隔離的情況下願意支援，辛苦的到前線繼續守護病房。

▲▼網友在臉書社團揭醫護人員的辛酸血淚。（圖／翻攝自Facebook／我是板橋人）

▲許多網友紛紛留言鼓勵。

文章曝光後，許多網友也紛紛臉打氣，「第一線的醫護人員您們辛苦了」、「加油！感謝你們的付出」、「感恩！加油」、「不忍心對你們說加油，因為你們已經夠努力了」、「會一起撐過來的」、「辛苦了，感恩有你們」、「加油！真的很謝謝你們的犧牲跟辛苦，我們都支持你們的」、「謝謝你們！台灣有你們才有明天」。

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