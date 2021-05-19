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台灣拿下「旅外人士最愛國家」！連3年擊敗50多國奪冠　4大原因曝光

▲象山步道6處拍攝點。（圖／大地處提供）

▲台灣超越58個國家，連續3年拿下旅外人士最喜愛國家第一名。（圖／大地處提供）

記者趙蔡州／綜合報導

擁有400萬名會員、全球最大的旅外人士網路社群InterNations今（18日）公布了一項最新調查，最適合外國人前往（旅遊或旅居）的國家，台灣再度超越58個國家，連續第三年拿下冠軍，最後三名則是南非、義大利及科威特，至於美國則排行第34名、日本排行第54名。

德國InterNations網站18日公布《Expat Insider 2021》調查，對12000多名旅外人士進行訪問，評選出2021年旅外人士最喜愛、最不喜歡的國家，其中台灣再度超越58個國家，連續第三年拿下冠軍，第二名則是墨西哥，第三名是哥斯大黎加。

▲▼旅外人士最愛國家！台灣連續三年位居榜首。（圖／翻攝自InterNations）

▲InterNations公布2021年旅外人士最喜愛、最不喜歡的國家。（圖／翻攝自InterNations）

多數人對於台灣的安全、經濟狀況感到滿意，幾乎沒有人覺得台灣不安全，醫療品質更是有高達96%的旅外人士有正向評價，遠高於全球整體滿意度的71%。一名智利移民就說，「台灣的醫療保健系統，真正把人們視為人類，而不是單純的數字」。

儘管調查顯示，台灣定居難易度排行第13名，屬於扣分項目，但在「友好度」評比中位居第一名，有96%的旅居人士認為，台灣對於外國人非常友善，在台灣能夠較容易交到新的朋友，遠高於全球平均的67%。至於第二、三名的墨西哥與哥斯大黎加，是在定居難易度上獲得高分。

倒數3名分別是南非、義大利及科威特，超過5成受訪者認為，科威特生活不自在、很難交到朋友、生活品質不夠好；至於義大利，有3成的受訪者對於財務狀況不滿；南非則是在就業保障、當地經濟狀況拿到低分。另外美國排行第34名，日本則是排行第54名。

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