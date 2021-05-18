華碩ZenBook Duo 15初體驗：實用的第二螢幕是優點也是缺點

▲華碩今年年初正式公開Zenbook Duo 15（UX582、右）與Zenbook Duo 14（UX482）。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

華碩今年 CES 2021 期間，發表了一款雙螢幕筆電 Zenbook Duo 14 與 Duo 15，目前已經在台灣上市了一段時間，實際取得採用 OLED 螢幕的 ZenBook Duo 15（UX582）進行了簡單體驗，提供相關的心得給大家參考。

自從 2016 年 Apple 公司將 Macbook Pro 在鍵盤上方加入 Touch bar 跟指紋辨識的設計時，就引發各界熱議，實際上許多廠商因為個人資安考量，跟進了指紋辨識模組，搭配微軟推出的 Windows Hello 人臉辨識，讓筆電的安全規格再升級。

然而華碩公司則是在這之外，於 2018 年推出的 Zenbook Pro 產品線首度加入雙螢幕應用，用了比 Touch bar 更大的觸控面板以及自動升降功能，再次讓業界看到台廠的開發實力。到了 2021 年，雖然華碩並未公開旗下雙螢幕筆電的銷售狀況，不過從該公司持續將該款產品正名為“Duo"，甚至還一舉推出兩種不同尺寸看來，可以了解到該款產品似乎已經受到市場青睞。

Zenbook Duo 14（UX482）跟 Zenbook Duo 15（UX582）主要的差別在於機身尺寸多了一個大小，並且在面板材質上也做了些微差改變，Duo 15 使用的是 OLED 面板，著重的是「工作站」定位，最高搭載第 10 代 Intel Core i9 八核心處理器與 32 GB 記憶體，以及最新高效能 NVIDIA GeForce RTX 3070 筆電顯示卡。而 Duo 14 則是提供第 11 代 Core i5 或者i7 處理器的選擇，標配 Iris Xe 的 Intel 內顯，但是可以額外選購 NVIDIA MX450 獨顯與 32GB DDR4 記憶體。

▲Zenbook Duo 15（UX582）最高搭載第 10 代 Intel Core i9 八核心處理器與 32 GB 記憶體。（圖／記者洪聖壹攝）

先來看外觀， Zenbook Duo 15（UX582）外型維持 Zenbook 一貫的禪學設計風格，以 A 件 ASUS logo 為核心畫圓向外擴散。它的機身尺寸約為 35.98 x 24.92 公分，厚度卻意外的比一般 15 吋略薄，約 2.15 公分。

打開電腦最吸引人的是兩片看起來超大螢幕，華碩今年用上一片 15.6 吋 4K UHD (3840 x 2160) 的觸控面板跟一塊 14 吋 3840 x 1100(4K) IPS 第二觸控面板，換句話說，兩者螢幕解析度相同的前提之下，會發現整體的螢幕比起市面上任何一款 15 吋螢幕都來得大，而且第二觸控板支援觸控筆，方便進行數位簽章等動作。

▲Zenbook Duo 15（UX582）配備15.6吋 4K UHD 觸控螢幕跟 14 吋 4K IPS 第二觸控螢幕。（圖／記者洪聖壹攝）

根據官方介紹，這塊螢幕亮度高達 440 尼特，而且通過 PANTONE 色準認證以及德國萊因 (TUV Rheinland) 低藍光護眼認證。比較難得的是，它支援 Delta-E < 2 色彩準確度，目前筆電大廠包括宏碁、微星部分定位在創作者的產品才有支援，簡而言之這塊螢幕不管在繪圖或者調色，都可以達到設計師對於印刷色彩的基本要求。

▲Zenbook Duo 15（UX582）亮度高達 440 尼特，而且強調Delta-E < 2 色彩準確度。（圖／記者洪聖壹攝）

▲微星的 15 吋創作者筆電 Creator Z16 也強調提供 Delta-E < 2 色彩準確度。（圖／記者洪聖壹攝）

接下來要講的是 ScreenPad Plus 第二觸控螢幕，它傾斜角度最大達 9.5°跟主螢幕形成 144.5°的傾斜角度，官方認為這個角度眩光與反射較小看起來會比較舒適，而且在上方主螢幕也可以做一個延伸感。

▲15 吋的 Screen Pad 傾斜角度最大達 9.5° 比 14 吋的 7 ° 還要斜一點，看起來更舒適一些。（圖／記者洪聖壹攝）

散熱方面，記者在運作 Adobe Premiere 的過程中有聽到風扇的聲音，這時會發現鍵盤左右的位置並不像其他筆電一樣的會有熱風散出，仔細了解一下，它的散熱孔位置是在 ScreenPad 下方左右兩邊，如此一來在打字的過程中就不會被熱風熱到。順帶一提，15 吋版本它這些散熱孔的設計是從 C 件左右兩邊延續到下方 D 件的位置。

▲15 吋版本它這些散熱孔的設計是從 C 件左右兩邊延續到下方 D 件的位置。（圖／記者洪聖壹攝）

華碩介紹，這是他們設計了一個稱為 AAS Plus（Active Aerodynamic System）的升級版主動式空氣力學系統，主要透過所謂的 ErgoLift 螢幕轉軸機構與 ScreenPad Plus 傾斜式設計，搭配風扇，讓熱風從上方加大風口吸入，從第二螢幕下方的左右兩邊散熱孔散出，如此一來除了避免鍵盤會有熱熱的感覺，這樣的設計也讓整體散熱氣流提升達 36%。

▲15 吋版本出入風口都比上一代還要寬大，官方數據是整體散熱氣流可以提升達 36%。（圖／記者洪聖壹攝）

接下來談到應用，以記者來說，平常的工具就是 Adobe Photoshop、Premiere、Word、Chrome 等工具，在寫新聞跟處理照片、影片的過程中，必須要來回切換所有的工具才能快速產出豐富的文章、影音內容，而這就是雙螢幕的好處。

▲第二觸控螢幕較寬、視野加大，實用性較高。（圖／記者洪聖壹攝）

而且這次實測發現，畫面延伸的形式，讓兩塊螢幕可以同時顯現更多的內容，這在瀏覽網頁非常有幫助，另外，華碩的 ScreenXpert 2.0 軟體可以設定常用的工作應用程式，自動在 ScreenPad上調整多達三個窗口的大小，加上觸控的形式，可以搭配滑鼠跟觸控的形式在每個應用程式之間切換。其他還有相當酷炫的手勢功能，像是三指點擊就可以放大，或者透過U字向上甩動，就可以快速把下方的應用程式甩到主螢幕。

▲上下螢幕可以啟用各自使用不同的設計軟體，可以在調整圖片之後，同時不用另開視窗的前提下進入剪輯軟體。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼華碩的 ScreenXpert 2.0 UI可以自己設定常用的工作應用程式或者工作任務群組，最多可以在第二螢幕啟動三個不同的應用程式。（圖／記者洪聖壹攝）

▲特定的設計軟體可以透過第二螢幕延伸工具列進行快速操作。（圖／記者洪聖壹攝）

▲透過手勢可以快速切換上下螢幕內容。（圖／記者洪聖壹攝）

這次鍵盤設計上一樣使用巧克力鍵盤，另外就是受限於第二螢幕設計，觸控板從一般鍵盤下方轉移到跟鍵盤整合在一起的右方位置，搭配虛擬數字鍵盤，以記者的使用經驗來說，雖然第二螢幕也可以代替觸控板，不過實用性並不高，建議另外搭配自己喜歡的滑鼠來使用，然後原本的下方觸控面板則改為虛擬數字鍵，這樣在工作上會比較得心應手一些。

▲鍵盤旁邊的觸控版可以變身成為虛擬數字鍵盤。（圖／記者洪聖壹攝）

總結：

總結來說，筆電本身效能算是中高階水準，螢幕顯示水準讓人印象深刻，連接埠擴充也很多，這包括兩個 Thunderbolt 4，一個 USB-A（3.2 Gen 1），一個 HDMI 1.4、一個 3.5mm耳麥孔以及一個 microSD卡插槽，視訊鏡頭是 HD 畫質，是個迎合目前所有商務需求的工作站型筆電，順帶一提，它的 harman／Kardon 音效非常好，即使不是用來聽剪輯影片成果，單純拿來放音樂也很優秀。

▲筆電本身效能算是中高階水準，harman／Kardon 音效是加分的地方。（圖／記者洪聖壹攝）

另外，ScreenPad Plus 的應用相當完整，相較 Macbook Pro 的 Touch Bar 裝飾性質來說，可用性高出很多，尤其是多工應用，讓長條螢幕可以雙開甚至三開視窗同時運作跟對照，而且可以支援手寫筆的功能好處非常多。

還有必須要提的一點是它的散熱效率真的提升許多，記者在高速運作剪輯軟體大約 3 個小時，而且剪輯越到後面增加的效果越多，筆電仍然維持原有的效能水準、完全不卡頓，這點相當難得，只是筆電兩側下方溫度變得超高，這點需要注意，尤其是左邊的電線...。

缺點方面，就是整體產品犧牲了觸控版的設計空間，加上重量維持在 2.34 公斤，缺少了筆電應該有的靈動性，正如同華碩給予的產品定位，大家在入手之前必須要考量到這是一個工作站的產品，你可以移動，但是減少移動的次數，然後觸控板真的不好用，建議配上自己愛用滑鼠，如果可以，連鍵盤、繪圖板也都配上一組。

▲加掛第二螢幕耗電量高、鍵盤觸控板實用性低，建議至少為 Zenbook Duo 配上滑鼠，在工作時會流暢一點。（圖／記者洪聖壹攝）

再來是電池壽命，由於一台電腦雙開螢幕，如果配了 Thunderbolt 4 外接 4K 螢幕，那麼電力就會直線飆升，所以在戶外不接電的前提下，建議把第二螢幕切換成觸控板形式或者乾脆關閉第二螢幕（在電源鍵左側有個關閉螢幕的按鍵），就可以延長電腦的使用時長。