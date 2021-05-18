　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸熱議台灣一定成為「下一個印度」　毫無疑問徹底淪陷

▲▼台灣新冠確診數暴增，篩檢人力與醫療資源吃緊。（圖／路透社）

▲大陸網友認為台灣疫情將會成為「下一個印度」。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

台灣本土疫情連續4天破百例，而且不知道哪一天才能看到疫情盡頭，對此就有網友發現大陸網友在微博上熱議，台灣現在面對「無疫苗」、「無病房」、「無快篩」 、「無指揮」的情況，一定成為「下一個印度」，現在毫無疑問台灣已經徹底淪陷。

微博帳號「萌音新世界」的發文指出，台灣一定是下一個「印度」，現在台灣就是「四無」， 無疫苗、無病房、無快篩、無指揮，和印度的「四無」一模一樣。唯一的優點就是中國文化圈的人都惜命。

▲▼大陸網友認為，台灣必定成為下一個印度。（圖／翻攝自萌音新世界）

▲大陸網友認為，台灣必定成為下一個印度。（圖／翻攝自萌音新世界）

文章指出，而且印度不是無疫苗，是疫苗數量還不夠，起碼還在堅持打疫苗，自己也產疫苗。台灣呢？台灣的疫苗在哪裡？「台灣是一根疫苗也沒有」，除了世衛組織施捨的那點AZ，什麼都沒有，也買不到疫苗。血淋漓的現實就是「台灣已經完蛋了」。

文章指出，新加坡有疫苗，二成的人已經注射，只有25個確診馬上封城。台灣沒有疫苗，等於民眾在病毒下完全裸奔，蔡政府毫無疑問，如果不是地方市長守土有責，可能連一點遵守都沒有，整個台灣，除了封城，沒有任何的有效措施。

▲▼莫德納公司（Moderna）研發的新冠疫苗。（圖／路透）

▲資深媒體人周玉蔻表示，莫德納（Moderna）疫苗即將抵台。（圖／路透）

文章稱，封城只是一個防禦措施，是為了給發現病患救治，打疫苗搶時間，現在病患住不了院，在家裡待著，不會感染家人嗎？家人不還是要出門嗎？不會感染別人嗎？這就是目前真實的台灣。

雖然大陸網友認為台灣面對「四無」的困境，但是疫情指揮中心還是每日宣布疫情發展，台灣先前取得的30萬劑AZ疫苗也還在持續施打中，資深媒體人周玉蔻18日在臉書發文表示，莫德納、AZ疫苗將在五月底、六月中旬分批抵台。 美國總統拜登也表示，預定6月底前將釋出2000萬劑疫苗到海外，駐美代表蕭美琴也表示，「進洽爭取中」。

ET快訊
快訊／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒
「溪湖歌唱班」里長夫妻確診！千人匡列　衛生局深夜宣布設快篩站
大陸熱議台灣會成為「下一個印度」　毫無疑問徹底淪陷
客廳殺妻塞紙箱！南投男「躲萬華數日」落網　時間與疫情爆發重疊
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！畫面曝光　被問復合回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸熱議台灣一定成為「下一個印度」　毫無疑問徹底淪陷

孕婦產前塞紙條「發生意外先保我」　醫生見原因秒鼻酸

台灣人檢疫待遇大逆轉！　15日前抵香港人士「強制檢疫」

大陸開啟「超高能伽馬天文學」時代　將有助破解宇宙線起源之謎

不是地震…深圳賽格大廈巨晃「建築專家解答了」！千人逃命後狂吐

憂台灣疫情升溫　澳門致函陸委會：重視留學生困難

男開特斯拉一邊玩手機！　交警被撞飛破頭倒地...重傷仍在搶救中

美政府釋出200萬劑疫苗　陸外交部：歡迎美方早日落實承諾

快訊／深圳賽格大樓「超自然晃動」畫面曝光！　上千民眾拔腿狂奔

剛認識「法拉利大叔」20分鐘！18歲少女痛哭求交往：我不在乎年齡

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

《火神的眼淚》朱芷瑩：為什麼要救我媽媽　林柏宏目睹她輕生..轉身自責崩潰QQ

大陸熱議台灣一定成為「下一個印度」　毫無疑問徹底淪陷

孕婦產前塞紙條「發生意外先保我」　醫生見原因秒鼻酸

台灣人檢疫待遇大逆轉！　15日前抵香港人士「強制檢疫」

大陸開啟「超高能伽馬天文學」時代　將有助破解宇宙線起源之謎

不是地震…深圳賽格大廈巨晃「建築專家解答了」！千人逃命後狂吐

憂台灣疫情升溫　澳門致函陸委會：重視留學生困難

男開特斯拉一邊玩手機！　交警被撞飛破頭倒地...重傷仍在搶救中

美政府釋出200萬劑疫苗　陸外交部：歡迎美方早日落實承諾

快訊／深圳賽格大樓「超自然晃動」畫面曝光！　上千民眾拔腿狂奔

剛認識「法拉利大叔」20分鐘！18歲少女痛哭求交往：我不在乎年齡

線上股東會有困難！　金管會直言有5大點要克服

快訊／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒

按摩館假關門「室內偷偷做」　短髮妹穿下身失蹤接客

萬華茶藝館大清查「80名女陪侍」！53人下落出爐　警追27失聯女

田村正和過世…親弟悲痛發聲「他不是好好的嗎」死訊壓1個半月

周興哲坐擁3首破億曲！　並列周杰倫...嗨喊「我太幸福了」

「減肥難度最高」的3大星座！巨蟹難敵甜點、Top 1敗在「這因素」

鄧紫棋等1年終於見到爸爸！家人飛上海「小房間忍隔離」見面遇驚喜

彰化染疫者曾到南投「越南美食」用餐　緊急消毒！3員工自主管理

客廳殺妻塞紙箱！南投男「躲萬華數日」落網　時間與疫情爆發重疊

大陸熱門新聞

深圳賽格大樓「劇烈搖晃」畫面曝！上千民眾狂奔

深圳355m摩天大廈「超自然晃動」原因出爐！

被逼唸「愛的保證書」　新郎撕毀怒嗆：嫁不嫁

大陸熱議台灣一定成為印度　毫無疑問徹底淪陷

國台辦：願盡最大努力助台戰勝疫情

剛認識法拉利大叔20分鐘！18歲少女痛哭求交往

秦皇陵銅車馬搬家　新館搶先直擊

孕婦產前要求先保她　原因曝光超感人

台灣人檢疫待遇大逆轉　15日前抵香港人士強制檢疫

賽跑遇大雨　男高生濕身為她「撐傘跑到底」

4歲孫女求別闖紅燈　下秒目睹爺爺慘死

即／龍捲風襲武漢！傷亡人數不明

男開特斯拉玩手機　交警被撞飛重傷

港專家：台灣疫情預計持續1、2個月

更多熱門

相關新聞

公股銀「防疫照顧假」　累計逾500人申請！

公股銀「防疫照顧假」　累計逾500人申請！

疫情持續升溫，教育部宣布，全台各級學校明（19）日起停課，因應政府防疫政策，銀行業自去年就有提供「防疫照顧假」，讓有需要於停課期間照顧家中幼童的同仁可安心返家，截至目前累計超過500人申請。

萬華快篩站塞爆　一家3口開車衝花蓮快篩

萬華快篩站塞爆　一家3口開車衝花蓮快篩

雙北不封城我封店　飯店停業15天

雙北不封城我封店　飯店停業15天

「溪湖歌唱班」里長夫妻確診！衛生局深夜宣布設快篩

「溪湖歌唱班」里長夫妻確診！衛生局深夜宣布設快篩

台灣人檢疫待遇大逆轉　15日前抵香港人士強制檢疫

台灣人檢疫待遇大逆轉　15日前抵香港人士強制檢疫

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

教育部宣布：全台各級學校明起停課

用電吃緊！今恐又停電　傳從「E組」開始停

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

分區供電換E、F組「台電回應了！」　基於公平性已檢討機制

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

即／高雄停止室內5人以上聚會！

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

網戰返鄉潮！女大生回家「1舉動」被讚爆

深圳賽格大樓「劇烈搖晃」畫面曝！上千民眾狂奔

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

上百「萬華女陪侍」逃中南部！這縣市趁機吸收

深圳355m摩天大廈「超自然晃動」原因出爐！

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面