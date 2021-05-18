大陸熱議台灣一定成為「下一個印度」　毫無疑問徹底淪陷

▲大陸網友認為台灣疫情將會成為「下一個印度」。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

台灣本土疫情連續4天破百例，而且不知道哪一天才能看到疫情盡頭，對此就有網友發現大陸網友在微博上熱議，台灣現在面對「無疫苗」、「無病房」、「無快篩」 、「無指揮」的情況，一定成為「下一個印度」，現在毫無疑問台灣已經徹底淪陷。

微博帳號「萌音新世界」的發文指出，台灣一定是下一個「印度」，現在台灣就是「四無」， 無疫苗、無病房、無快篩、無指揮，和印度的「四無」一模一樣。唯一的優點就是中國文化圈的人都惜命。

▲大陸網友認為，台灣必定成為下一個印度。（圖／翻攝自萌音新世界）



文章指出，而且印度不是無疫苗，是疫苗數量還不夠，起碼還在堅持打疫苗，自己也產疫苗。台灣呢？台灣的疫苗在哪裡？「台灣是一根疫苗也沒有」，除了世衛組織施捨的那點AZ，什麼都沒有，也買不到疫苗。血淋漓的現實就是「台灣已經完蛋了」。

文章指出，新加坡有疫苗，二成的人已經注射，只有25個確診馬上封城。台灣沒有疫苗，等於民眾在病毒下完全裸奔，蔡政府毫無疑問，如果不是地方市長守土有責，可能連一點遵守都沒有，整個台灣，除了封城，沒有任何的有效措施。

▲資深媒體人周玉蔻表示，莫德納（Moderna）疫苗即將抵台。（圖／路透）



文章稱，封城只是一個防禦措施，是為了給發現病患救治，打疫苗搶時間，現在病患住不了院，在家裡待著，不會感染家人嗎？家人不還是要出門嗎？不會感染別人嗎？這就是目前真實的台灣。

雖然大陸網友認為台灣面對「四無」的困境，但是疫情指揮中心還是每日宣布疫情發展，台灣先前取得的30萬劑AZ疫苗也還在持續施打中，資深媒體人周玉蔻18日在臉書發文表示，莫德納、AZ疫苗將在五月底、六月中旬分批抵台。 美國總統拜登也表示，預定6月底前將釋出2000萬劑疫苗到海外，駐美代表蕭美琴也表示，「進洽爭取中」。