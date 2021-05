澳美合作研發抗疫療程　動物試驗證實「消滅99.9%病毒」

▲澳美合作研發抗疫療程。(圖/翻攝自YouTube/Griffith University)



文/中央社記者丘德真雪梨18日專電

一支由澳洲及美國科學家組成的跨國研究團隊,研發出對抗2019冠狀病毒疾病(COVID-19,新冠肺炎)療程;目前已對老鼠進行試驗,證實能夠消滅患者體內99.9%的病毒。

成立於去年4月、由澳洲格里菲斯大學(Griffith University)附屬昆士蘭孟席斯衛生研究院(Menzies Health Institute Queensland)以及美國貝克曼研究院(Beckman Research Institute)所組成的跨國團隊,採用基因靜默RNA(gene-silencing RNA)技術對抗2019冠狀病毒疾病;經由老鼠身上試驗證實有效。

澳洲格里菲斯大學昨天發布新聞稿指出,這項技術是以直接攻擊病毒基因組(virus genome)方式,阻止病毒複製和擴散。

