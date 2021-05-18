求救利器神定位！　台南市引導載用「119報案APP」馳援

▲台南市消防局積極導入「119報案APP」，並籲請民眾下載善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於台鐵太魯閣號重大意外事故地點描述困難，傳統報案方式難以通報確切位置，為提升報案及縮短救援時效，內政部消防署於2020年建置「119報案APP」供民眾免費下載使用。

119報案APP內含「火警報案」、「救護報案」及「簡訊報案」3大報案功能，能準確掌握位置及資訊，台南市消防局119救災救護指揮中心針對該APP除持續推廣之外，對內亦導入119執勤員教育訓練，以期發揮該報案神器之最大效能。

台南市消防局舉案例指出，該局119勤務中心於5月13日下午，受理1件位於台南市楠西區台3線郊外車禍救護案，據報機車自摔跌入水溝內，1男性傷者待救，路過民眾及同行機車友人前後相繼撥打119報案，然因報案人皆來自外地，加上該處周邊環山、無電線桿號、路名及門牌，以致不好描述確切案發地點，為導正所派救護車路線以利迅速接觸傷者，119執勤員先試圖以「手機強化簡訊定位」傳送第1報案人掌握鄰近區域，再回電報案人請其手機開啟免持聽筒擴音模式，確認其手機有網路且開啟定位後，線上引導該民眾下載、開啟「119報案APP」，並點選「救護報案」功能再次進線，便成功取得確切定位點，修正救護車導航路線，縮短行車路程，加速抵達救援。

市長黃偉哲重視市民生命財產安全與報案權益，強調「119報案APP」不僅是以科技方式報案，民眾更可預輸入「緊急聯絡人資料」於該APP，使報案同時簡訊通知重要關係人，針對聽、語障人士、或迷途登山客…等皆可完成1鍵求救，提倡民眾應多加善用。

消防局長李明峯表示，「119報案APP」是以手機內建GPS座標定位，但提醒各家手機初次開啟內建GPS定位，約需數分鐘抓取訊號，呼籲民眾使用APP報案後應「留在原地」等待，以利消防局119指揮中心精準掌握位置，此外建議民眾開啟「高精確度模式」及「Wi-Fi」，更能提高定位準確度，確保遭遇緊急危難於慌亂之餘亦能即時有效報案，以免錯失救援良機。

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