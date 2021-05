國際體適能全民運動總系列工作坊　台東受邀參加

▲台東受邀參加「TAFISA Mission 2030 Workshop Series」系列首場工作坊,交觀處長余明勳熱烈介紹台東旅遊新型態。(圖/台東縣政府提供,下同)

記者楊漢聲/台東報導

國際體適能全民運動總會(Trim And Fitness International Sport for All Association,以下簡稱TAFISA)於日前辦理「TAFISA Mission 2030 Workshop Series」系列工作坊,台東縣政府受邀參加,也是亞洲唯一的代表城市。首場以各國演講分享的方式進行,主題聚焦在「Active Spaces: Fostering Active Communities」,討論如何利用開放和公共空間,以促進運動的參與並且加強社區內的社交關係,各國演講者包括英國利物浦市議會、阿根廷布宜諾斯艾利斯市政府、盧安達奧林匹克委員會以及丹麥文化體育設施基金會。



交觀處說明,台東擁有天然純淨的環境以及慢活氛圍,不只是國人島內出國首選,也是許多外國旅客出國首選的城市,這樣的環境讓戶外運動成為一種享受,受到國內外不少運動賽事的青睞和選手的喜愛。台東縣政府曾在108年出席教育部體育署舉辦「2019 APEC 運動城市論壇:國際賽事X運動創新」,在運動創新 Demo Show競賽,以「台灣國際衝浪公開賽」創新作為受到矚目,讓當時與會的TAFISA留下好印象,因而邀請台東縣政府參與這次工作坊。





交觀處長余明勳指出,後疫情時代的旅遊型態已經改變,人們追求的不再是過勞旅遊,而是健康養生Long Stay的新旅遊型態。除了健康養生之外,旅也期待能更深入體驗「正宗、原汁原味」的地方文化、傳統、歷史及自然環境。而這也就是台東運動觀光迷人之處。台東陸、海、空的運動選項十分多元,從單車旅遊到鐵人三項專業賽事、火車搭配自行車「雙鐵共GO」、古道漫步行,不但養生,還可以和其他夥伴互相交流。台東擁有全台最長的海岸線,有享譽國際的頂尖衝浪浪點,也有適合SUP水域運動的親水海域,離島的潛水運動也相當值得一遊,除了擁有世界最深的海底郵筒,綠島更是全球十大潛點之一。此外,台東也是擁全國唯一合法的熱氣球飛行場域,飛行傘、高空滑索體驗等活動也相當受到歡迎。在台東,運動不只是運動,更成為心靈與生活的觸動。」

