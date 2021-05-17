倒垃圾群聚、分租族無獨用廁所難防疫　陳時中的回答有「高度」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／特稿

雙北升為三級警戒第3天，中央與地方均疾呼減少人與人的連結，但屬於民生必須的倒垃圾運動，依然每週五次在社區上演。每當垃圾車停妥後，民眾往往一湧而上，近距離接觸難以避免。被問及是否會考慮與環保局討論更改收垃圾措施？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中僅做出3點回應。

新冠肺炎本土疫情爆發，雙北一周內就暴增784人確診，指揮中心日前公布三級防疫警戒，雙北市長均呼籲民眾減少外出，也避免室內5人以上、室外10人以上群聚，許多餐廳也配合防疫，陸續取消內用，僅限外送或外帶。

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當民眾必須待在家裡烹煮或食用三餐，所造成的廚餘與垃圾量，勢必比外食期間增加，對於非住在社區大樓、需自行處理垃圾的民眾，該如何在倒垃圾時間顧防疫，成了最大顧慮。

雙北環保局每週一、二、四、五、六固定收垃圾。根據記者觀察，在台北市社區，每次倒垃圾群聚民眾經常超過10人，就算所有人都戴口罩、在傾倒垃圾時，依然會有肢體接觸，且等待垃圾車期間，社區居民閒話家常，加上現在天氣炎熱，若拉下口罩透氣，病毒恐再轉瞬之間傳入。

陳時中今（17）日在記者會上面對收垃圾提問的3點回應，分別為「維持社交距離、戴口罩、回來把手洗乾淨」，現在唯一能強制要求民眾執行的，僅有第二點，顯示指揮中心的防疫仍有「高度」，並未意識到基層民眾面臨問題。

另外，疫情最嚴重的雙北，也是外縣市居民求學、工作的集散地，住在分租套房、雅房的民眾不在少數。指揮中心16日公布「新冠肺炎確診指引」，要民眾確診後待在家裡等候公衛人員通知時，需「一人一室、不得共用廁所」，對於雙北密集住房型態與租屋族而言，恐難以落實。

但被問及是否針對細項訂定指引？陳時中僅重複回應，「共用廁所要避免」，因為事出突然，也只能請家人或同住者先行移出，或者在每次使用完畢或使用前都能消毒，確保安全。