屏東防疫「準三級」警戒　2021端午龍舟競賽停辦

▲2021屏東縣端午龍舟競賽停辦，圖屏東縣政府外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

因國內疫情急遽升溫，為顧及全民安全，屏東縣政府表示經過審慎的評估，決定停辦原定於6月13日至14日在東港溪畔辦理的「2021屏東縣端午龍舟競賽活動」。

屏東縣政府表示，擁有逾30年歷史的屏東縣端午龍舟競賽，是屏東縣政府每年委請東港鎮公所辦理的傳統民俗慶典，每年皆可吸引超過1600選手共同參與，另競賽前的龍舟開光點睛儀式及端午祭江活動亦吸引許多民眾觀禮。

目前國內本土新冠疫情持續蔓延，整體疫情是空前嚴峻，為配合中央流行疫情指揮中心在日前宣布：「室內超過100人以上；室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦。」因此停辦今年屏東縣端午節龍舟競賽，雖然非常可惜，但為減低社區感染的風險，只好宣布停辦龍舟競賽。

2021年縣府特別為縣民規劃了一整年度的體育活動，卻受到新冠肺炎疫情的衝擊，為了避免淪為防疫破口，縣內大型活動相繼宣布延期辦理。

目前疫情尚未趨緩，屏東縣政府也呼籲民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線，並遵守中央流行疫情指揮中心規定，並期待明年屏東端午龍舟賽重新登場。

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