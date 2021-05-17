阿公店釀群聚感染　萬華警分局優先接種疫苗！2天505人施打

▲警政署通令萬華警分局全員接受新冠肺炎疫苗注射。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近來新冠肺炎（COVID-19）疫情加劇，全國警察全力動員配合地方政府目的事業主管機關稽查轄內八大等特定營業場所，風聞業者有以「假關門，真營業」，化明為暗、轉移陣地到其他場所繼續營業情形，警方甚至接獲線報，有KTV視聽裝備的大型汽車旅館已成為八大業者轉移營業溫床，警政署17日下令全國警方加強查緝。

警政署長陳家欽表示，絕不容許這種情形發生，該關就關，該停就停；警方加強取締的力道、地方警察機關加強情蒐取締，並請縣市政府予以重罰，警方呼籲業者務必共體時艱，以免成為防疫破口。

17日上午內政部長徐國勇透過視訊會議指示，萬華地區傳染情形嚴峻，請全國警員執勤時務必注意身體健康，尤其派出所同仁常與民眾接觸，更應注意本身防護措施與安全。加上近來各地都有確診者到警局的零星意外發生，內政部要求全國警方受理民眾報案、偵訊時應有隔離板防護，偵訊犯嫌應啟動在外空曠或通風處所之機制，請各警察局落實辦理。

另針對雙北市疫情嚴峻，署長陳家欽立即協調衛生福利部各配發隔離衣1千套予雙北市政府警察局，並聯絡中央疫情指揮中心協調安排北市萬華分局同仁施打疫苗，16日已施打168人，今天日預計施打337人，相信可以有效確保萬華地區警方執勤安全。

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