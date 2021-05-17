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印度警直接「揮棒狂打」違規者！腐屍沖上恆河岸　阿薩姆邦宵禁

記者吳美依／綜合外電報導

印度疫情嚴峻，醫療資源匱乏，火葬費用飆高，當地媒體《亞洲時代》更爆料，恆河過去1周打撈起2000具浮屍，其中包括新冠死者。警方開始在沿岸巡邏勸導，阻止民眾將病逝家屬遺體棄置水中，甚至拿出棍棒，毆打違反防疫封鎖禁令者，阿薩姆邦也宣布實施宵禁。

▲▼印度比賈布爾（Vijayapura）員警棒打違規者。（圖／翻攝Twitter@KUSH40399166）

▲印度比賈布爾（Vijayapura）員警棒打違規者。（圖／翻攝Twitter@KUSH40399166）

綜合外媒報導，北方邦、比哈爾邦的恆河河段總計900英里（大約1448公里）左右，人口合計3.58億，如今成為疫情重災區，大量腐爛浮屍被沖上河岸，引來野狗和禿鷹啃食，掀起汙染河水、促進病毒傳播的憂慮。

警方拿著大聲公，乘坐吉普車或小船巡邏監視，呼籲民眾勿把遺體丟入河中，禁止在恆河河岸舉行喪葬活動，相關單位也開始在河畔規畫臨時火葬場。許多醫界人士警告，恆河水可能被腐爛遺體汙染，切勿使用或飲用。

▲▼恆河出現近百具浮屍。（圖／翻攝自推特／@SonuJangraINC01）

▲恆河出現大量浮屍。（圖／翻攝自推特／@SonuJangraINC01）

雖然《亞洲時代》宣稱引述內政部消息人士說法，才做此報導，《路透社》也取得政府文件指出，北方邦官員辛格（Manoj Kumar Singh）致信各區首長時，承認恆河浮屍確實包含染疫人士，但北方邦發言人塞加爾（Navneet Sehgal）始終否認，「我們時不時會發現10至20具遺體……我敢打賭這些遺體和新冠無關」。

印度大都市遭病毒肆虐後，如今農村病例與死亡人數激增，火化費用翻漲三倍，來到1.5萬盧比，喪葬費用也相當驚人。外界猜測，部分民眾可能因為宗教、貧窮或者畏懼疾病，最後選擇將病逝親人遺體丟入恆河。

印度16日通報31萬1170例、4077人死亡，雖然今（17）日新增確診大幅下降至28萬1386例，仍有高達4106人病逝。截至台灣時間17日中午12時，該國累計2468萬4077人確診，27萬284人病歿。

恆河撈起2000具浮屍！「新冠死者」沿岸漂流　官員憂病毒順流而下

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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