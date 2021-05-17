男子竹圍漁港戲水被沖到消波塊受困　救生繩驚險拉上岸

▲林男受困消波塊中，套上救生圈後再以救援繩慢慢拉出。（圖／海巡署第三巡防區提供）

記者楊熾興／桃園報導

林姓男子16日與3友人前往桃園市竹圍漁港海邊戲水，疑因海流變化被沖到南堤消波塊，海巡署第三（桃竹）巡防區指揮部接獲桃園市政府消防局通報，隨即派員救援，以救生圈、延伸梯及救援繩在洶湧海浪衝擊下，驚險的將林男搶救上岸，所幸並無大礙。

▲受困的林男經海巡人員和消防救難人員合力救上岸。（圖／海巡署第三巡防區提供）

第三巡防區在下午16時15分接獲通報後，立即指揮調派艦隊分署第二（淡水）海巡隊PP-3553巡防艇及北部分署第八岸巡隊竹圍漁港安檢所及第二三中隊第一機動巡邏站線上巡邏組等人員前往應處，並與桃園市政府消防局第三救災救護大隊竹圍分隊共同實施救援，先由救難人員先拋下救生圈,再以救援繩等裝備，從洶湧海水中將林男慢慢拉岸靠，再以延伸梯安全救援上岸，所幸林男僅受輕微擦傷，經敷藥後已自行離去。

▲被救的林男所幸僅受輕微擦偒。（圖／海巡署第三巡防區提供）

第三巡防區表示，秉持「人溺己溺」的精神，平時除須堅守崗位外，遇有急難救援事件，將立即派員搜救，並呼籲民眾若於港區或岸際發生危安情事，可撥打「118」服務專線，海巡署將立即派員前往處理。

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