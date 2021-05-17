3天本土+719！台中哥嘆「流水席依舊」　直擊4情況：只有北部緊張

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣疫情嚴峻，3天本土案累積719例，雙北更升級三級警戒，就有一名台中網友昨晚感慨，廟宇流水席依舊，黃昏市場人也非常多，「感覺只有北部人緊張。」不過隨著台中今新增2確診，稍早市長盧秀燕也宣布，公祭暫時禁止，夾娃娃店全面停業。

網友昨在「爆怨2公社」發文提到，「台中這邊...廟宇的流水席依舊，某地區流動夜市也偷營業，街頭上都沒人？菜市場、黃昏市場依然很多，感覺只有北部人很緊張。」

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他直言，昨天傍晚經過公園，還是一堆人在運動，不禁吐槽「真的只有感受到北部人的肅殺，中部還到處吃喝。」

▲網友覺得，許多中南部人還沒有危機意識。（圖／翻攝自爆怨2公社）

對此，網友們紛紛回應，「菜市場的攤販，黃昏市場的攤販，口罩戴一半，掛在下巴是在哈囉」、「在南部路上看到外勞還比台灣人積極戴口罩」、「老人家群聚才誇張，一起坐在長椅聊天，完全沒看到口罩這種東西」、「龜笑鱉沒有尾」、「高雄一樣有人在吃宴席啊」。

另外，台中市長盧秀燕稍早宣布，高三、國三學生停課不停學，其餘年級學生到31日止可視情況請假，並不會列入出勤記錄當中。同時，台中市全面停止公祭，夾娃娃店也全面暫停營業。