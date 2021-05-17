國泰人壽「好好生活節」！3HOW讓你一天一點　守護健康與保障

▲國泰人壽於今年5/3至7/31推出的「好好生活節」，邀請大家一起參與「好好生活運動」。

圖、文／國泰人壽提供

在疫情的影響下，更多人體認到「像以前一樣生活工作與旅行原來是很奢侈的一件事」，要珍惜「好好生活」的時光，但如何（HOW）才能過得更好呢？國泰人壽於今年5/3至7/31推出的「好好生活節」給了我們答案，好好=健康+幸福保障，邀請大家一起參與「好好生活運動」，讓健康與保障成為每個人都能做到的小事，帶大家一天一點，達到「好好生活」的目標！

HOW#好好生活撇步一：Cathay Walker Plus再升級 首創會員專屬保險計畫

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國泰人壽於2018年推出Cathay Walker，歷經兩年多累積近30萬的會員，而這次Cathay Walker Plus改版上線重磅回歸，三個升級讓大家有更不一樣的體驗！

多元健康任務，更貼近你的生活

除了原本走路外，新增了心率、睡眠、健身等多元任務，滿足各式各樣的運動族群，並透過完成任務累積經驗分，讓你一天一點努力的不白費！

串聯健康異業，經驗分兌換更有感

經驗分不僅可以兌換國泰集團點數小樹點，更攜手運動健身、營養飲食、穿戴裝置等健康產業夥伴，如Garmin、健身工廠、摩曼頓、杏一、白蘭氏、桂格、Cofit等提供超值優惠回饋，打造健康便利生活圈。

業界首創會員制度，差異化回饋讓你更有動力

經驗分累積就像遊戲升等一樣，讓你更有成就感！業界首創會員制度，分為初階、進階與菁英等級（加入即享初階會員資格，經驗分達6,000分為進階會員，達12,000分升級為菁英會員），並提供差異化的優惠回饋及專屬保險計劃，讓你更有動力持續動起來。

▲國泰人壽Cathay Walker Plus改版上線重磅回歸，三個升級讓大家有更不一樣的體驗。

為了鼓勵大家真的都能好好動起來，即日起，限時推出「萬人響應無需到場」加入禮，加入會員，超過5,000個獎項等你來抽，中獎率高達50%，iPhone 12、Switch健身環等你帶回家！「想薦你」推薦活動，呼朋引伴一起享健康拿好康；綁定國泰人壽官方LINE帳號好友，再週週抽出一萬點小樹點！還有其他更多限定活動等大家一起來探索唷！

HOW#好好生活撇步二：檢視保障 打造好好生活金鐘罩，投保就抽特斯拉

運動絕對是健康生活的關鍵，但如果要達到好好生活目標，一定也要定期檢視自身的保險保障適足性，凡於活動期間內，投保國泰人壽健康醫療險或意外傷害險主約商品之要保人，當月合計主附約保費（限年繳）達3萬元以上，且已加入Cathay Walker Plus會員，就可獲得1次抽獎機會，而每增加保費1萬元，多1次抽獎機會，特斯拉 Model 3每月一台讓你開回家，另有Garmin健康心率手環、Giant城市通勤車總共300項好獎等你拿，讓好好生活更幸福，並且打造更有保障的金鐘罩。

▲國泰人壽提醒如果要達到好好生活目標，一定要定期檢視自身的保險保障適足性。

HOW#好好生活撇步三：學習新知，就要健康漾e夏

以往每年舉辦並邀請保戶親子共同參加的暑期育樂營，因應疫情轉型，今年「國泰漾e夏」規劃一系列線上互動活動，包含 「健康知識＋」小測驗，讓大家知道健康知識，又可以參加抽獎活動喔。

想瞭解更多好好生活節：https://patron.cathaylife.com.tw/cathaywalkerplus/latest-campaign/