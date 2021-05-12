小額終老保單Q1大賣　這家打敗國壽、南山！

▲小額終老保單第一季大賣，銷售件數年增52%。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

原本一生只能買2張的「小額終老保險」，今（2021）年7月1日起，放寬每人可買3張，保額增加到70萬，不過，新制還沒上路，首季銷售件數已達2萬9,319件，較去年同期增加52%，另外，中華郵政郵局首次打敗國泰人壽，拿下銷售冠軍。

金管會保險局最新統計指出，今年第一季小額終老保單新契約保單銷售數2萬9,319件，比2020年（1萬9,313件）增加52%，保費收入6億3,800萬元，年增87%；而前3大業者，分別是中華郵政、國泰人壽、南山人壽。

台灣自2018年正式邁入高齡社會，國家發展委員會曾推估，2025年將走進超高齡社會，鑒於老年人口攀升加上少子化，未來照顧銀髮族負擔恐會增加，所以政府開始推動政策型保險小額終老，期盼無法投保的高齡者能享有基本壽險的保障，一開始每人限購 1 張、保額最高 30 萬元，2019年提高至每人最多 2 張、保額最高 50 萬元；今年2021 將再提高至每人最多 3 張、保額最高 70萬元 ，新政策最快在2021上半年完成調整，業者表示，投保族群年齡層以50幾歲居多，大部分的個案是意識到自己邁入中老年遲早希望未來能老有所終，但不乏有30歲左右的年輕族群投保，因為幫長輩買，自己也順便買起來，「一般還是鼓勵民眾越早保越好。」

業者強調，小額終老的優點是可以讓無法投保壽險的高齡長者、弱勢族群年老後能「老有所終」，0到82歲都能投保，不僅銀髮族，家庭支柱、青壯年都適合，不過，雖然是政策保險，每一家壽險公司保障內容還是不大一樣，民眾購買時可多加比較。