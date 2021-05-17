揪共軍退役兵「拍軍服演變」　吳尚融意外釣出部隊奇葩故事

▲吳尚融對軍事、軍服的熱愛，源自於出生國軍家庭。（圖／吳尚融提供）

軍武中心／台北報導

軍事作家吳尚融以少見的「軍服演變」為創作主題，吸引了海內外軍事迷的目光，並出版了《中國百年陸軍軍服》，同時也因為對軍事、軍服的熱愛，結識了許多軍官將領或後代，如前國防部長伍世文、馮世寬、陸軍少將郭力升、海軍上校鄧志忠以及胡璉將軍後代子孫胡敏越等人，後來也將工作室轉型出版社，繼續出版「軍服」系列書籍，延續他的夢想。

今年28歲，身為90後的吳尚融表示，出版《中國百年陸軍軍服》一書之後，他曾陷入一段不知道未來要做什麼的困境，不過因為是少見的「軍事主題創作者」，有機會與相關單位合作，例如受邀到學校演講，講述國軍服裝的演變歷史，甚至透過在創作期間認識的朋友，帶著自己的書到美國與美軍、軍事博物館交流。

家住台中潭子的吳尚融說，持續累積的人脈與拍攝、創作經驗，讓他決定搭建自己的攝影棚，不但可以節省工作成本，也不必常常攜帶一堆攝影、軍裝道具等裝備四處奔波。

他笑著說，自從「有了獨立的攝影棚，也更增加創作的動力」，開始邀請一些同樣都是軍武迷、軍事用品收藏家合作，甚至跨足兩岸，例如在廣州拍攝時認識的軍品收藏家們，有一般老百姓，也有武警、解放軍退役的共軍弟兄們，拍攝時唯獨只有一個人是國軍退役的，那就是吳尚融。

▼吳尚融著《中國百年陸軍軍服》。（圖／翻攝自Facebook／軍式風格多媒體工作室）

他說，儘管身處「不同陣營」，對於軍武的熱愛讓他們聊起部隊經驗，有些意外的相同，例如都是「沒事就有督導」、「檢查用的假資料」，或者「大家去割草」，當然，彼此也會分享一些當兵的奇葩故事或長官，吳尚融心中也有個感慨，果然國共軍出自同一家「黃埔」。

吳尚融說，很高興能用「軍服」和戰史結緣，也認識了許多當代的軍事將領，如前國防部長伍世文、馮世寬、陸軍少將郭力升、海軍上校鄧志忠以及胡璉將軍後代子孫胡敏越等人，然後又透過他們的引薦，認識了更多不同軍種軍服的歷史故事，為他的興趣持續增添色彩，就在2021年3月出版《光輝記憶-草綠國軍映像紀實》一書後，喚起了許多長輩們過去服兵役的回憶，也透過其他出版社的協助，舉辦多次發表會，現在屬於自己的「軍式風格多媒體工作室」，就決定朝出版社轉型，向著「記錄軍服」的夢想長路持續前進。

▼秉持對軍事、軍服的熱愛，吳尚融結識許多軍官將領或後代，如前國防部長馮世寬。（圖／吳尚融提供）