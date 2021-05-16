台灣90後拍出「中國百年軍服」的演變　吳尚融：繼續我的榮光之路

▲已經出版上市的《中國百年陸軍軍服》。

記者郭家榮／台北報導

90後的軍事迷吳尚融出身於國軍家庭，從小接觸軍事、軍服等題材，也因為對軍服的熱愛，陸軍退伍後，放棄了月薪33K的行政助理工作，投入從小就感興趣的軍事研究領域，燃燒人脈與熱情，完成了《中國百年陸軍軍服》演變的影片與專書，引起國內外對近代史有興趣的軍迷注意。

▲熱衷研究中國軍服史的吳尚榮。（圖／吳尚榮提供）

吳尚融表示，國軍家庭的環境對他人生影響很深，真正的轉折點卻是在退伍之後，當時母校邀請他回校擔任月薪33K的行政助理工作，對於剛出社會的新鮮人來說的確是很大的誘惑，可是他看了《美國240年軍服演進》、《紐澳百年軍服》兩部影片之後，對未來開始有些遲疑，直到機車行老闆一席話，「學校助理這個環境不知道抹滅掉多少人的夢想，很多懷抱理想的人來到這個環境，通通被安逸的環境腐蝕了，各個成為沒有戰鬥力的上班族。」於是，他毅然決然走向創業之路，而「中國百年陸軍軍服」就是跨出的第一步。

很帶喜感的吳尚融說，《中國百年陸軍軍服》這個作品初期規劃，原本只有國軍軍服演變，後來又在網路上看到外國團隊製作的「韓國百年髮型」短片，片中戰後分成南北韓，同時畫面也一分為二，變成左右對照模式展示南北髮型差異，於是又給他新的靈感，改變原先規畫的路線，在片中加上解放軍、北洋軍，改成兩軍比較，同時又能充分展現兩岸分裂過程中的演變。

吳尚融透露，在製作上同時拍攝照片和影片，第一次的成品雖然有很多瑕疵，不過在網路上分享後，對軍事用品圈和兩岸文化圈都引起熱烈討論，因為算是兩岸第一次有系統性地介紹「中國軍服」演變的短片；也因為製作了這部短片，得以結交了許多志同道合的朋友，並很快地決定進行第二次的創作，籌備一年多的時間，甚至下重本訂製大量清末、北洋時期的軍服，只為了把第一次成品的瑕疵再改進。

吳尚融說，第二次的創作，也多了新的方向，吸引到平面雜誌的採訪，也促成他與出版社老闆結緣，開啟了照片、影片以外新的可能性，因為第二次的《中國百年陸軍軍服》完成度更高，他曾經一天拍攝過40套軍服照片跟10套軍服的影片，「就是不斷的穿脫穿脫，在攝影室內，簡直熱斃了。」

提到完成為期6個月的拍攝製作，吳尚融用滿滿的笑意說，「這次成品造成更大的轟動，影響到泰國、越南等國的軍事迷，開始對自己國家的軍服感興趣。」

影片完成後，他說自己馬上投入撰寫新書的工作，過程中為了取材，再度前往北韓旅遊，不過途中卻出了意外，在當地被拘留兩天，所幸最後平安回國，3個月後順利出版人生第一本書籍《中國百年陸軍軍服》。

吳尚融認為，當時勇敢追夢的選擇改變了他的人生，所有認識的朋友、人脈甚至場合，都是不曾想像過的，例如和前部長、將軍交朋友，和出版社社長合作，與中國大陸省長、縣市長吃飯，也結交同樣熱愛相關題材的朋友。

「如果當時選擇安逸簡單的33K，如今可能已有存款，也不用天天擔心貸款，甚至會談了一場穩定的戀愛然後結婚」，今年28歲的吳尚榮說，不過這樣的他也可能只是一名默默無聞的上班族，渾渾噩噩度過那段最該拚的熱血青春時光，因此真的很慶幸，有機會踏上了製作《中國百年陸軍軍服》這條榮光之路。