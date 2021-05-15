水火兩樣情！民眾擠爆賣場搶購物資　雙北信義板橋鬧區唱空城

記者陳煥丞、林冠吟／台北報導

台灣本土疫情單日爆增180例，15日更是直接宣布即日起至5月28日止為期兩周，雙北市進入「三級警戒」，大批民眾聽到消息紛紛湧入各大賣場搶購民生物資，結帳更要排上至少2小時，不過反觀台北市信義區的各大百貨，原本周末應該人潮洶湧的香堤廣場，卻是一個人都沒有，戶外區更是空空蕩蕩，只見小貓兩三隻，店員比民眾還多。

▲原本熱鬧的信義區人潮冷清，幾乎沒有遊客。（圖／記者劉亮亨攝）

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▲▼原本熱鬧的信義區人潮冷清，幾乎沒有遊客。（圖／記者劉亮亨攝）



▲▼民眾擠爆菜市場和各大超市賣場，搶購物資。（圖／記者黃宥寧攝）



此外，由於民生物資採購自下午4時起將會有所限制，且北市的傳統零售市場也只剩39處有生鮮、餐飲業市場攤商開放，並實施「實名制」，沒想到卻出現極端場景，各大超市賣場被人潮擠爆，結帳至少要2小時，而原本周末應該最為熱鬧的信義區商圈空空蕩蕩，只有零星行人走在路上。

▲原本熱鬧的信義區人潮冷清，幾乎沒有遊客。（圖／記者劉亮亨攝）



此外，板橋車站美食街也出現相同的場景，放眼望去幾乎沒看見行人，旅客人數更是不到平日的3分之一，幾乎沒有遊客出現用餐。

▲▼板橋車站美食區的遊客量更是不到平常日的三分之一。（圖／記者劉亮亨攝）

