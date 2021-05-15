量販超市限購懶人包！家樂福營業時間更動　全聯比照颱風4倍庫存

▲雙北防疫三級警戒，賣場啟動實聯制、人流管制、物資限購令。（圖／記者姜國輝攝）

記者林育綾／台北報導

雙北防疫警戒今（15）日升級為三級，民眾紛紛到各大量販超市掃貨，業者除了配合實施「實聯制」，也陸續祭出「限購令」避免供貨不及；而家樂福除了在民生物資限購外，下午4時又增加清單，包括洗手乳、漂白水、消毒液等都有限制，並更動超市營業時間。另外全台有千家門市的全聯則比照颱風天，拉高平時庫存4倍貨量，呼籲消費者勿恐慌性囤貨。

▲家樂福貨架被掃空（圖／記者湯興漢攝）

►家樂福

爲因應目前人潮搶購狀況，避免發生供貨不及斷層等問題，全台家樂福量販超市、頂好超市、Jason’s，採取限購措施，「民生物資」方面，泡麵、麵條、罐頭每人限購2組，水每人限購1箱，衛生紙每人限購1袋；而「防疫物資」方面，口罩每人限1盒，酒精、洗手乳、漂白水、消毒液等消毒用品，每人限2瓶或2盒。

在「外送服務」部分，暫停提供當日配，也暫停台北市、新北市外送平台服務。「線上購物」方面，僅接受信用卡一次付清，暫不提供貨到付款、到店取貨，也暫時不提供到貨指定時段；若遇缺貨則將取消該商品出貨，恕不另行通知；同時限制防疫商品最大購買量，並停止線上購物相關特別活動安排。

另因疫情考量更動營業時間，5/15～5/28期間家樂福超市、頂好超市、Jason’s 全台分店營業時間調整為「早上7點～晚間10點」，家樂福量販則維持原營業時間。

▲賣場湧入購買潮。（圖／記者邱中岳攝）

►全聯

目前全聯並未提出限購令，但商品庫存量已比照中元節、颱風天提早拉高3至4倍，同時請物流視各門市狀況，將每天1次配送頻率，調高成一天最高3次，以滿足消費者購買需求。業者也說明，「目前門市湧入大量消費者購物，店員補貨不及，以至於貨架較空，呼籲消費者請勿恐慌性囤貨」。

▲雙北進入第三級警戒，全聯被掃貨一空。（圖／記者沈繼昌攝）



►好市多

好市多限購以「衛生紙、米、水、防疫用品」為主，每日每卡限購1組，而其他的防疫相關商品，也會在價格牌上註明限購資訊。

►愛買

愛買量販即日起實施「防疫關鍵性商品限購」，包含酒精、口罩、衛生紙等用品，每人限購1件；水、泡麵、罐頭等民生物資，每人限購3件。

►大潤發

大潤發在物資限購部分，提出水、泡麵、罐頭、衛生紙、酒精、口罩，每人「限購2組」。