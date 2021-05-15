本土大增急需量能！張上淳：確診10天症狀緩解「擬轉入集中檢疫所」

▲疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供)

記者洪巧藍／台北報導

本土病例大爆發，國內醫療量能恐受挑戰，傳出未來輕症者Ct值高將全數送集中檢疫所，隔離10天雙採陰性可以回到社區。指揮官陳時中表示，確實有共識，但還沒實施；指揮中心專家小組召集人張上淳表示，為了弄出負壓隔離與專責病房給新增個案，後續症狀緩解時可以轉至集中檢疫所繼續隔離，二採Ct值大於34屬於安全，可回到社區。

張上淳表示，專家會議小組討論未來可能隨疫情狀況需要進行因應，如果個案持續大量增加，依照過去的方式使用負壓隔離病房一定不夠使用。過去國內的個案少，使用高標準執行，雖然先前已經調整不需要雙採陰性，只要Ct值大於等於34就可解隔，但比起歐美國家還是非常高的標準。

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初步研議病人發病後10天，症狀緩解且沒發生其它狀況，傳播機率就已經大幅降低，可以考慮把病人轉至集中檢疫所，1人1室收治，符合2次採檢Ct值大於34就可安全回到社區。讓個案多的時候，醫院量能留下來收治新診斷的個案，有惡化、變嚴重的時候，繼續做好醫療照護，如果沒有惡化、不發燒也不太會繼續傳播，就有中繼的照顧模式。

陳時中表示，未來集中檢疫所任務會越來越重，漸漸不再收需檢疫的民眾，呼籲地方若防疫旅館不足要積極整備，從防疫旅館到醫療量能，相關整備任務責任要擔負起來。

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