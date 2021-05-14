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513全台大停電　桃園13重要路口號誌照運作！不斷電系統續增設

▲不斷電系統電池體積小，且空間佔據小及維持道路市容。（圖／交通局提供）

▲▼不斷電系統電池體積小，且空間佔據小及維持道路市容。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

市府交通局14日指出，513停電，台電緊急執行分區輪流停電，桃園市多區亦受影響，而市府於去年度引進交通號誌不斷電系統，逐步設於市轄內67處關鍵路口，至少可供電2小時以上，以利事故排解及人員疏導，且不斷電系統電池體積小(60cmX34cmX27cm)，重量約20公斤，具有施工便利、空間佔據小及維持道路市容等優點；這次大停電時，啟用了13處重要路口的不斷電系統，成效顯著。

交通局表示，以往發生區域性大停電時，停電路段紅綠燈無法運作，往往造成交通紊亂、事故發生及員警須即時到達現場交管疏導等現象。局長劉慶豐說，本次興達電廠事故大停電，桃園67處交通號誌不斷電系統，共啟用了13處，其中多處位於交流道周邊交通要道，如大園交流道、大溪交流道及台66與金陵路路口等，在長達5小時分區輪流停電，號誌皆因不斷電系統維持正常運作，大幅降低交通紊亂、事故發生及員警指揮交管之負擔。

▲不斷電系統電池體積小，且空間佔據小及維持道路市容。（圖／交通局提供）

劉慶豐表示，今年度交通局已規劃於青埔地區人潮、車潮眾多之路口，新增8處交通號誌不斷電系統，後續也規劃擴大建置範圍，於發生停電事故時，確保號誌正常運作，以維持交通車流順暢，也提升市民通行安全。

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