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珍愛桃園藻礁：蓋好「三接」一樣會停電　網罵爆：用藻礁發電嗎？

▲▼藻礁空拍,天然氣,藻礁,三接,大潭發電廠,發電.減煤增氣,珍愛藻礁,公投。（圖／記者林振民攝）

▲513大停電，讓事關三接與藻礁的爭議再起。（圖／記者林振民攝）

記者林彥臣／綜合報導

高雄興達電廠匯流排故障，造成513大停電，全台陷入黑暗5小時，同時也造成網路上核電、天然氣、護藻礁的三方大論戰。臉書粉絲頁「珍愛桃園藻礁」14日對於513大停電發表看法，認為815大停電與513大停電，都是單一電網造成，就算蓋好第三天然氣接收站（三接），還是會發生停電。

【藻礁公投推動聯盟對513大停電事件聲明稿】

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昨日（5/13）下午約莫三點，全國人民不約而同接獲國家電力中斷通知的簡訊：「2021年5月13日14時37分興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計5月13日15時開始執行緊急分區輪流停電‥‥」。接下來全國輪流分區停電，造成中央流行疫情指揮中心的記者會中斷、民眾受困於電梯、工廠產線停止、商家營業中斷、學校授課停擺等大小不一的事件或損害。

在台電披露並經媒體報導的有限資訊當中，我們得悉本次大停電事件起因，是在高雄市路竹區路北超高壓變電所匯流排故障所導致。興達電廠所發的大量電力，因輸配電端故障無法輸出，因此系統立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，以確保電網安全。

詳細的事件原因，固仍待調查，但經民進黨立委對外說明：此次停電事件，乃是輸配電端的事故，並非發電機組不足，不是缺電。而是電網風險管理設計的問題，是電網穩定性與靭性不足所造成。

我們回想起發生在106年8月15日的大停電事件。當時大潭電廠因天然氣供氣突然中斷，導致大潭電廠 6 部機組停機，全台各地因此多處停電，包括17 直轄市、縣(市)之 99 個鄉鎮(市)區共計約 592 萬戶用電受影響。事後行政院調查報告指出：815大停電事故發生的原因是中油公司在更換桃園供氣中心大潭隔離站分散式控制系統之電源供應器時，因委外廠商維修人員操作流程未確實，發生控制系統電源中斷導致控制系統所控制之電動閥（MOV-2229）關閉，造成大潭電廠供氣壓力下降，供氣中斷所導致。可見當時的大停電事故，也非電力供應不足。

▲▼北市復興北路整條停電，mo-mo-paradise停電。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「珍愛桃園藻礁」認為，就算蓋了三接，台灣一樣會停電。（圖／記者蔡玟君攝）

從這兩起事件，我們可以發現：不論是北部電廠的停機（815事件桃園大潭電廠），亦或是南部電廠的停機（513事件高雄興達電廠），都會造成全台縣市不分南北分區停電。這是因為台灣的電網為單一電網，從來不是跨區送電。如果一個集中式發電的超大型電廠，因類似的事故而跳機，在過高比例的電力一時無法輸出或是突然消失時，只要是在單一電網系統下，全臺用電戶皆會受到影響。

815大停電事件當中，行政院的調查報告就已經指出中長期改善建議，包括：「加速進行電網韌性提升」、「大型電廠應有分群或分組設計」。民間環保團體或關注能源轉型的團體，長期以來亦不斷倡議分散式發電或分散式電網的重要性。

但我們看到，在815大停電事件之後，政府仍然醉心於建設超大型電廠。桃園大潭電廠的4.984GW只是小兒科，如果再加上未來2部1.2GW的8、9號機，將成為7.384GW的全世界最大的火力電廠。在台灣並不缺電的事實之下，一昧地在單一電網下建設超大型集中式發電廠，只會造成更多的電力系統性危機。在人為疏失無從禁絕的情況下，這樣的單一電網加上集中式超大發電廠的結構，將使大停電不斷地發生。我們呼籲政府，必須痛定思痛，確實落實輸配電管理，並讓分散式發電或分散式電網能逐步落實。

此外，這次大停電的原因及改善，顯然與爭議中的第三天然氣接收站無關，也與核四重啟無關。就算三接蓋好供氣，或是核四重啟發電，一樣會大停電。因此，對於前總統馬英九臉書留言影射此次513大停電事件應要重啟核四、或是政務委員張景森臉書留言誤導南電北送操弄南北對立要求興建三接等等，我們認為都沒有針對問題來探討，只是試圖利用重大事件操作風向，誠令人深感遺憾。

這次大停電事件，是系統性的必然。我們再次鄭重呼籲政府：立即停止台電無限制的大機組集中化之電源開發政策，並且將政治與社會資源放在改善台電管理、分散電源及電網上，否則電力系統性的危機一日存在，大停電將不斷發生。

▲▼三接再外推案政院記者會簡報。（圖／行政院提供）

▲挺三接的網友認為，大停電證明必須有「三接」確保北台灣的供電穩定。（圖／行政院提供）

對此有網友留言支持「珍愛桃園藻礁」表示，「一起加油！立場堅定繼續努力！」、「事實證明 沒有好的管理 給它再多天然氣都會跳電」「呼籲和溝通有啥用？要讓這個爛政府下台才對吧」、「不是堅持綠能發電沒問題嗎，停電也怪澡礁喔，我還第一次知道，澡礁三接還能自動修理電廠故障耶」、「潘老師及環團工作人員用心良苦，解釋的很詳細，可惜黑碳空污團可能也不會在意的，828加油，準備直球對決！」

但是也有網友罵爆「珍愛桃園藻礁」的論述，「藻礁能發電嗎？停止南電北送！」、「支持三接外推，讓大潭電廠穩定供電」、「藻礁仔用藻礁發電，不要用台電的電」、「電網要健全、要分區構建。那麼南電北送這狀況要改善啊。北部不增加供電建設，分區電網就無法進行啊。」、「要分散風險又不能在北部蓋，一直南電北送，我住北部，都覺得欺人太甚，環團減少用電人才叫執行力，不然都是死道友不死貧僧。」

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