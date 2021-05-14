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華春瑩：美搶購全球四分之一疫苗是「朱門酒肉臭，路有凍死骨！」

▲▼美國紐約曼哈頓民眾排隊等待接種新冠疫苗。（圖／路透社）

▲紐約曼哈頓民眾排隊等待接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部發言人華春瑩14日批評美國在疫苗問題上「道貌岸然」，指美國搶購了26億劑的新冠疫苗，佔全球疫苗總量四分之一，讓人想起了杜甫的一句詩，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」

華春瑩在例行記者會上提到，美方反覆地表示致力於增強全球的民主價值觀，一會兒表示同誰站在一起，一會又表示同誰站在一起，但是不知道能不能請美方公佈一下到目前為止，美國給每一個國家包括它的每一個盟友已經提供了多少疫苗。

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲▼華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩表示，美國人口3.3億，佔世界總人口的4%，但是已經搶購了約26億劑疫苗，佔全球疫苗總量的四分之一，「正當世界各國都在想方設法獲得急需的疫苗的時候，上億的疫苗正閒置在美國的倉庫裡。」

華春瑩指出，美方官員還不斷強調，在疫苗分配問題上，應該堅持美國第一，美國優先，並且限制疫苗原材料的出口，這就讓人想起了杜甫的一句詩，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。 」

華春瑩提到，在疫情和疫苗問題上，美國對內隱瞞遮掩應對無力，對外甩鍋推責，轉移視線，借疫情搞政治操縱，在世界抗疫的關鍵時刻，要麼無所作為，落井下石，要麼開空頭支票，「甚至前一段時間連開空頭支票都懶得開了，大講特講美國優先。」

華春瑩表示，最近美方剛剛做了一些姿態，還沒有採取什麼行動，都已經儼然又擺出了一副救世主的樣子，「如果美方是真的關心其他國家人民的生命健康，如果真心同他們站在一起，如果真的相信他們嘴上所說的民主和人權，他們就應該言行一致。」

華春瑩強調，中國最早提出，並且積極地踐行將疫苗作為全球公共產品的承諾，在自身人口基數巨大、疫苗供應緊張的情況下，中方迄今已經向全球160多個國家和國際組織提供了抗疫物資援助，正在以不同的方式向100多個國家和國際組織提供急需的疫苗，並且同埃及、阿聯等十多個發展中國家開展技術轉讓和生產合作。

華春瑩還說，國藥集團的疫苗獲得世衛組織緊急使用審批後，正在積極地推進像新冠疫苗實施計劃供苗事宜，「中方將繼續為疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出貢獻，我們也希望美國能夠放棄疫苗的政治操縱，為幫助和支持國際抗疫合作多做實事，多做貢獻。」

▼菲律賓獲取來自大陸科興生物公司製造的新冠疫苗。（圖／路透）

▲▼菲律賓2021年2月28日獲取了首批來自中國科興生物公司製造的新冠疫苗。（圖／路透）

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