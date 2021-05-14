國民黨民調／61.4%公投日會去投票　54.1%對政府取得疫苗沒信心

▲國民黨民調／超過5成民眾對政府取得足夠疫苗沒信心。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國內疫情大爆發，國民黨14日公布一份委由TVBS做的民調，超過5成（54.1％）民眾對於政府取得足夠全國民眾施打的新冠肺炎疫苗表達沒有信心。

至於中選會今天將審議已通過連署查對的三項公投案，民調指出，有61.4%的民眾在8月28日公投日會去投票。王育敏說，足證人民展現高度的自決意識，面對政府接連的錯誤決策，決定以自己手中的選票來表達維護自身健康、權利與保護環境的意志。

本土疫情升溫，民調也顯示，有54.1%民眾對於政府取得足夠全國民眾施打的新冠肺炎疫苗表達沒有信心，王育敏表示，這告訴大家一個訊息，就是台灣從去年的疫情到現在，政府在取得疫苗這件事情上，一直無法兌現承諾。

王育敏也指出，蔡英文說6月就會有國外的疫苗到台灣，7月底則會有國產疫苗，但民眾已經等太久了，最新的民調要告訴政府，民眾對政府採購疫苗是沒有信心的；台灣防疫成功關鍵，就是是否能夠順利取得疫苗，呼籲政府用盡全力積極洽談採購疫苗。

此次民調為國民黨委託TVBS民調中心於今年5月4日至5月10日進行，以市內電話號碼後兩碼隨機抽樣，電話訪問20歲以上台灣民眾；有效樣本1065份，於95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點以內。