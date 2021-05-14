快訊／文大宣布：模擬全遠距教學！17日至23日「師生免到校上課」

▲文化大學今公告，下週模擬全遠距教學，師生不用到校上課。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳韻如／台北報導

本土疫情持續升溫，3起本土群聚案累計已有34人確診！目前許多大學為圍堵疫情擴大，超前部署，自行採取第3級警戒，而文化大學14日發出公告，5月17日至5月23日所有課程皆模擬全遠距教學，師生不用到校上課。

文化大學公告全文：

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因應「新型冠狀病毒肺炎」疫情升溫，也為使師生熟悉遠距教學軟硬體設備之應用，本校5/17-23所有課程模擬全遠距教學，師生不用到校上課。

一、以全遠距方式進行授課，請依本校「中國文化大學因應新冠狀病毒肺炎防疫措實施雲端學習作業要點」辦理

二、為維護學生學習權益，敬請授課教師落實「中國文化大學因應新冠狀病毒肺炎防疫措實施雲端學習作業要點」第三、四、五條規定：

(一)授課進度於本校課業輔導系統平台上傳數位教材或更新課程資料，並請務必尊重智慧財產權。

(二)線上設置測驗或繳交作業。

(三)師生互動討論並適時回應學生問題，讓學生可以在家自學，並於線上完成學習活動。

(四）為確保學生學習成效，進行雲端學習時應注意學生線上出席狀況、觀課與討論情形、 評量方式等各面向情形，並保留相關紀錄，以利未來稽考(建議以本校課業輔導系統為平台，以保留相關紀錄避免紛爭)。

（五）每堂課進行期間確實掌握並記錄學生線上出席及參與狀況，以利未來稽考。

（六）若雲端學習使用Teams遠距教學遇到相關問題，請參考「教師遠距教學使用Teams遇到問題流程表」辦理(詳如附件2)，並請參酌「超簡易Teams使用入門」。

三、遠距教學期間，請師生減少外出，特別是到高風險地區，並做好防疫措施，保護自己。

四、如有未盡事宜，悉依「中央疫情指揮中心」及「教育部」最新通報辦理。